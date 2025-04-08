Депутат Гаврилов: пенсии в 2026 году могут дополнительно проиндексировать

Глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов (КПРФ) напомнил, что с января 2026 года начнут применять механизм двойной индексации страховых пенсий. В феврале предусмотрен пересчет выплат с учетом инфляции, в апреле — прибавка в зависимости от того, сколько средств собралось в Социальном фонде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Если средние зарплаты превысят уровень инфляции, Гаврилов допустил дополнительную прибавку. «Если средние зарплаты окажутся выше инфляции, возможна дополнительная прибавка. Однако ее уровень все равно ограничен объемом реальных поступлений, которые можно направить на пенсии»,— рассказал ТАСС господин Гаврилов.

По его словам, если в 2025 году страховая пенсия составляет 23 тыс. руб., а инфляция окажется на уровне 5%, то с февраля 2026-го выплаты могут вырасти до 24 150 руб. В апреле, если доходы Соцфонда позволят прибавить еще 2%, пенсии подрастут до 24 633 руб. В итоге за год повышение составит 1633 руб. Депутат признал, что это «не выглядит слишком существенным при постоянном росте цен».

В начале года пенсии повысили на 7,3%. Из-за инфляции, которая оказалась выше прогнозов, президент Владимир Путин поручил правительству проиндексировать выплаты по фактической инфляции 2024 года — на 9,5%. Кроме того, с 1 апреля социальные пенсии проиндексировали на 14,5%. В правительстве одной из целей повышения выплат называли снижение бедности.

Подробности — в материале «Ъ» «Пенсии догонят инфляцию».