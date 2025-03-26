Мишустин напомнил о двухэтапной индексации страховых пенсий с 2026 года

С 2026 года в России планируется перейти на двухэтапную индексацию страховых пенсий, напомнил премьер-министр Михаил Мишустин. С 1 февраля выплаты будут индексировать по инфляции предыдущего года, а с 1 апреля — с учетом роста доходов Социального фонда, рассказал премьер во время представления в Госдуме отчета о работе правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Мишустин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Михаил Мишустин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Индексацию страховых пенсий работающих пенсионеров восстановили с 1 января 2025 года, она затронула 7,5 млн россиян. В феврале выплаты доиндексировали до уровня инфляции. С 2026 года также планируется ввести семейную выплату для родителей двух и более детей, чей доход не превышает 1,5-кратную величину регионального прожиточного минимума.

Кроме того, в текущем году с 1 апреля на 14,5% проиндексируют социальные пенсии. «Наша цель — это качественный экономический рост, в основе которого лежит благосостояние людей, снижение бедности»,— отметил господин Мишустин (цитата по ТАСС).

С 2025 года пенсии в России повысили на 7,3%, их средний размер составляет почти 24 тыс. руб. Однако из-за инфляции, которая оказалась выше прогнозов, президент Владимир Путин в начале года поручил правительству проиндексировать выплаты по фактической инфляции 2024 года — на 9,5%.

Подробности — в публикации «Ъ» «Пенсии догонят инфляцию».