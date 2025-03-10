Правительство проиндексировало социальные пенсии на 14,75%

С 1 апреля социальные пенсии в России будут проиндексированы на 14,75%. Повышение коснется почти 4,2 млн человек, включая людей с инвалидностью, потерявших кормильца, а также граждан без трудового стажа, сообщило правительство. На эти цели в бюджете Социального фонда предусмотрено около 85 млрд руб.

«Поддержка граждан — это приоритет работы правительства. Важно продолжать делать все необходимое, чтобы людям своевременно перечислялись положенные им средства»,— заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Индексация затронет и государственные пенсии отдельных категорий граждан, таких как военнослужащие, проходившие службу по призыву, участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, осажденных Севастополя и Сталинграда, летчики-испытатели, космонавты, а также пострадавшие от радиационных и техногенных катастроф.

С января 2025 года пенсии были повышены на 7,3%, их средний размер составляет около 24 тыс. руб. Однако из-за высокой инфляции, которая оказалась выше прогнозов, президент Владимир Путин в начале года поручил правительству проиндексировать выплаты по фактической инфляции 2024 года — на 9,5%.

Подробности — в материале «Ъ» «Пенсии догонят инфляцию».