Советник Трампа Наварро предсказал рост американского фондового рынка

Американский фондовый рынок перейдет к росту после резкого падения, из-за новых импортных тарифов президента США Дональда Трампа. С такой оценкой выступил советник главы государства по торговле Питер Наварро.

«Я это гарантирую, и я гарантирую, что не будет рецессии»,— сказал господин Наварро в интервью Fox News. По его мнению, сейчас рынок нащупывает дно, после чего предстоит его разворот. Первыми к росту перейдут компании, входящие в S&P 500, и чьи производства находятся на американской территории. Питер Наварро в связи с этим призвал инвесторов не паниковать.

Вчера, 7 апреля, американский фондовый рынок продолжил падение, начатое 3 апреля. В воскресенье после открытия торгов индекс Dow Jones снизился на 3,4%, S&P 500 — на 4%, а высокотехнологичный NASDAQ — на 4,9%. Ранее фондовые индексы Азии и Европы обновили многомесячные и многолетние минимумы. Так, японский Nikkei 225 рухнул на 7,8%, а шанхайский Shanghai Composite — на 7,4%. Итоги 3 апреля оказались для мировых фондовых рынков худшими с начала пандемии COVID-19. Многие эксперты и игроки рынка отмечают, что пошлины Дональда Трампа негативно скажутся в том числе на американских компаниях и потребителях.

2 апреля Дональд Трамп подписал указ о введении импортных пошлин от 10 до 50% в отношении товаров из 185 юрисдикций. С 5 апреля в США также начал действовать минимальный базовый таможенный тариф для всех стран в 10%.

Подробнее о падении мировых бирж — в материале «Ъ» «Паническая распродажа».

Елизавета Шмакова