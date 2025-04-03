Выстрел в ногу

Акции многих американских технологических компаний и ритейлеров упали после введения Дональдом Трампом новых экспортных пошлин в отношении большинства стран. Цепочки поставок хайтек-корпораций сильно завязаны на производство за пределами США. Ритейлеры также опасаются, что тарифы будут вести к росту цен и снижению спроса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Evan Vucci / AP Президент США Дональд Трамп

Фото: Evan Vucci / AP

Повышение экспортных пошлин на товары из большинства стран мира, объявленное вчера президентом США Дональдом Трампом, сильно ударит и по американским компаниям, особенно технологическим. В цепочки поставок большинства из них входят комплектующие, произведенные за пределами США, а во многих случаях вне страны осуществляется основная часть производства. На внебиржевых торгах акции Apple упали на 7%, Amazon — на 6%, Nvidia — на 5%. Акции Tesla также снизились на 8% из-за опасения инвесторов, что пошлины могут негативно сказаться на ее цепочках поставок, а другие страны могут ввести собственные тарифы на ее электромобили. Также снизились фьючерсы на американские биржевые индексы: фьючерсы на NASDAQ потеряли в цене 3,2%, на S&P — 2,8%.

Производственные мощности многих американских хайтек-корпораций находятся в странах Восточной и Юго-Восточной Азии, в отношении которых введены особенно высокие тарифы. Например, для товаров из Вьетнама — 46%, из Таиланда — 36%, из Китая — 34%, с Тайваня — 32%. По словам аналитика компании Wedbush Дэниела Айвза, технологический сектор «явно будет находиться под сильным давлением после этого заявления из-за опасений по поводу разрушения спроса, проблем с цепочками поставок, особенно в связи с тарифами в отношении Китая и Тайваня».

По данным Financial Times, Apple ввозит в США около 50 млн iPhone ежегодно, в основном из Китая. В феврале корпорация объявила о планах вложить в производство в США $500 млрд. Американский производитель чипов Nvidia сильно зависит от поставок тайваньской Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, мощности которой используются для производства многих полупроводников по заказу американской компании. В случае Amazon компания зависит от поставок товаров из Китая и других азиатских стран, эта продукция продается в ее маркетплейсе. По подсчетам Morgan Stanley, около четверти расходов ритейл-подразделения корпорации приходится на закупки в Китае.

Пошлины беспокоят не только технологический сектор — акции многих американских ритейлеров и других компаний снизились из-за опасения, что в нынешних условиях цены будут расти, а спрос снижаться. Акции крупнейшей в мире сети супермаркетов Walmart упали на 7%, другого американского ритейлера Target — на 5%, производителя спортивных товаров Nike — на 7%. «Эти новые пошлины — и ожидаемые пошлины в отношении американского бизнеса — рискуют дестабилизировать американскую экономику, подрывая цели по усилению внутреннего производства и росту»,— считает старший исполнительный вице-президент американской Ассоциации лидеров сферы ритейла Майкл Хэнсон.

Яна Рождественская