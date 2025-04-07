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Коммерсантъ FM
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Фондовый рынок США продолжил падение

Сегодня, 7 апреля, американский фондовый рынок продолжил падение, начатое на прошлой неделе и вызванное паникой инвесторов из-за новых импортных тарифов президента США Дональда Трампа. Сегодня после открытия торгов индекс Dow Jones снизился на 3,4%, S&P 500 — на 4%, а высокотехнологичный NASDAQ — на 4,9%. Ранее сегодня фондовые индексы Азии и Европы обновили многомесячные и многолетние минимумы. Так, японский Nikkei 225 рухнул на 7,8%, а шанхайский Shanghai Composite — на 7,4%.

Фото: Seth Wenig / AP

Фото: Seth Wenig / AP

Резкое падение акций по всему миру началось 3 апреля после того, как Дональд Трамп объявил о масштабном повышении импортных пошлин. Многие эксперты и игроки рынка отмечают, что эта мера весьма негативно скажется в том числе на американских компаниях и потребителях. Итоги 3 апреля оказались для мировых фондовых рынков худшими с начала пандемии COVID-19. В общей сложности за последние пять дней Dow Jones упал на 11%, S&P 500 — на 11,7%, а высокотехнологичный NASDAQ — на 11,4%.

«Сильный избыток предложения акций, наблюдавшийся на прошлой неделе, продолжится в понедельник, так как рынок демонстрирует нам, что у инвесторов все еще мало ясности о последствиях введения пошлин и ответных пошлин, кроме того, они обеспокоены тем, что экономический рост, скорее всего, замедлится до полной остановки или рецессии»,— отмечает директор по инвестициям компании Main Street Research Джеймс Деммерт.

Яна Рождественская

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