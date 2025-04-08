Глава ВОЗ считает неизбежной новую пандемию

В мире рано или поздно случится новая пандемия, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, это «не теоретический риск, а эпидемиологическая определенность».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Laurent Cipriani / AP Фото: Laurent Cipriani / AP

Он поднял эту тему на 13-й сессии Межправительственного переговорного органа, который готовит соглашение о предотвращении пандемий. Господин Гебрейесус напомнил, что во время пандемии коронавируса в мире официально погибли 7 млн человек, хотя ВОЗ оценивает число жертв в 20 млн. Глава организации также отметил, что пандемия «уничтожила более $10 трлн в мировой экономике».

Он убежден, что следующая пандемия может начаться «через 20 лет или более, а может и завтра». «Но это произойдет, и в любом случае мы должны быть готовы»,— отметил Тедрос Аданом Гебрейесус (цитата по ТАСС).

Работа над соглашением о борьбе с пандемиями ведется с декабря 2021 года. Глава ВОЗ призывал государства во всем мире проявить вовлеченность в подписание документа.

В декабре 2019 года власти КНР сообщили о вспышке пневмонии в Ухане. В марте 2020-го гендиректор ВОЗ объявил пандемию COVID-19 из-за быстрого распространения вируса. Об окончании пандемии ВОЗ объявила в мае 2023 года. В феврале 2025-го в Китае нашли новый потенциально заразный для людей коронавирус.

Подробности — в материале «Ъ» «Летучие мыши снова завирусились».