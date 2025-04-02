Гендиректор ВОЗ предупредил о риске начала новой пандемии «уже завтра»

Новая пандемия может начаться уже «завтра», сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. По его словам, для борьбы с ней странам мира следует заключить соглашение.

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«Пандемия COVID-19 сейчас кажется далеким воспоминанием, ушедшим на второй план после конфликтов, геополитических и экономических потрясений. Но следующая пандемия не будет ждать, пока все успокоится. Она может случиться через 20 лет или больше, а может произойти уже завтра. Мы должны быть готовы»,— говорится в заявлении гендиректора ВОЗ.

Тедрос Адханом Гебрейесус призвал государства во всем мире проявить вовлеченность в подписание соглашения о пандемии. «Глобальная безопасность в области здравоохранения не может быть достигнута странами, действующими по отдельности, для этого требуются скоординированные усилия и единый подход к общим угрозам»,— убежден глава ВОЗ.

Работа над соглашением о борьбе с пандемиями началась в декабре 2021 года. Решение приняли в результате специальной сессии ВОЗ. Проект конвенции предполагалось рассмотреть на 77-й Всемирной ассамблее здравоохранения в 2024 году. Голосование по итоговому документу назначили на май того же года, однако позже отложили из-за сложностей с утверждением ряда статей.