Суд оштрафовал Telegram на 7 млн руб. за призывы к терактам и митингам в каналах

Таганский районный суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 7 млн руб. за неудаление каналов с призывами устраивать теракты и свергать власть в России.

По данным протокола, с которым ознакомился ТАСС, Роскомнадзор предписал удалить Telegram-каналы с призывами устраивать теракты на железнодорожном транспорте для помощи ВСУ и выходить на антиправительственные митинги. Мессенджер требования надзорного ведомства не выполнил.

По данным на февраль 2025 года, с начала СВО российские суды оштрафовали мессенджер на 63,4 млн руб. Штрафы выписывались по административным статьям: 13.41 КоАП — неудаление запрещенной информации; ч. 2 ст. 13.50 КоАП — неисполнение обязанности по самомодерации; 19.7.10-4 КоАП — неисполнение предписаний Роскомнадзора.