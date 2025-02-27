Российские суды с начала СВО оштрафовали Telegram на 63,4 млн рублей

Российские суды с начала специальной военной операции в феврале 2022 года оштрафовали компанию-владельца мессенджера Telegram — Telegram Messenger Inc — на общую сумму 63,4 млн руб., сообщили «РИА Новости» в Роскомнадзоре.

Штрафы выписались по административным статьям:

13.41 КоАП — неудаление запрещенной информации;

ч. 2 ст. 13.50 КоАП — неисполнение обязанности по самомодерации;

19.7.10-4 КоАП — неисполнение предписаний Роскомнадзора.

Самые крупные штрафы — по 7 млн руб. — назначались площадке дважды по ч. 4 ст. 13.41 КоАП — неудаление призывов к экстремистской деятельности и детской порнографии.

За неисполнение предписаний Роскомнадзора на Telegram Messenger Inc наложены штрафы общей суммой 12 млн руб. Треть от этой суммы — штрафы за неудаление информации о российских военнослужащих, которые в публикациях в Telegram считаются погибшими в зоне СВО.