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Российские космонавты с МКС поздравили Овечкина с его рекордом

Трое членов экипажа МКС — Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Кирилл Песков — записали видеообращение, в котором поздравили хоккеиста Александра Овечкина с его мировым рекордом.

Фото: Роскосмос

Фото: Роскосмос

«Вы не просто преодолели рекорд Уэйна Гретцки, вы совершили настоящий космический прорыв в мире хоккея. Ваша 895-я шайба, как ракета, вывела вас на орбиту легенды, сделав единоличным рекордсменом НХЛ»,— сказал господин Овчинин. Иван Вагнер сказал, что Овечкин стал гордостью всего спортивного мира, а Кирилл Песков сказал, что космонавты, как и миллионы людей на Земле, следят за его «полетом».

Также его поздравил экипаж «Союза МС-27», который стартует 8 апреля с Байконура. Кроме них обращение записали глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов, его заместитель Сергей Крикалев и командир отряда космонавтов Олег Кононенко, сообщает пресс-служба госкорпорации.

6 апреля Александр Овечкин забросил в ворота «Нью-Йорк Айлендерс» свою 895-ю шайбу. Так он установил мировой рекорд, обогнав Уэйна Гретцки. С рекордом его поздравил президент России Владимир Путин.

О том, как Овечкин еще раз может обогнать Уэйна Гретцки,— в материале «Ъ» «Может повторить».

Фотогалерея

Рекорд Овечкина

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Александр Овечкин забивает 895-й гол в своей карьере в матче против «Нью-Йорк Айлендерс»

Александр Овечкин забивает 895-й гол в своей карьере в матче против «Нью-Йорк Айлендерс»

Фото: Adam Hunger / AP

Момент попадания шайбы в ворота «Нью-Йорк Айлендерс»

Момент попадания шайбы в ворота «Нью-Йорк Айлендерс»

Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters

Александр Овечкин празднует победу со своими товарищами по команде

Александр Овечкин празднует победу со своими товарищами по команде

Фото: Adam Hunger / AP

Хоккеист после установления снайперского рекорда НХЛ

Хоккеист после установления снайперского рекорда НХЛ

Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters

Предыдущий обладатель рекорда Уэйн Гретцки и глава НХЛ Гэри Беттмен (слева) поздравляют Александра Овечкина

Предыдущий обладатель рекорда Уэйн Гретцки и глава НХЛ Гэри Беттмен (слева) поздравляют Александра Овечкина

Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters

Российский форвард со своей матерью Татьяной во время церемонии награждения

Российский форвард со своей матерью Татьяной во время церемонии награждения

Фото: Adam Hunger / AP

Экран с количеством шайб, забитых Александром Овечкиным за карьеру

Экран с количеством шайб, забитых Александром Овечкиным за карьеру

Фото: Adam Hunger / AP

Легенды хоккея Уэйн Гретцки и Александр Овечкин

Легенды хоккея Уэйн Гретцки и Александр Овечкин

Фото: Adam Hunger / AP

Александр Овечкин произнес речь, в которой поздравил фанатов с победой

Александр Овечкин произнес речь, в которой поздравил фанатов с победой

Фото: Adam Hunger / AP

Хоккеист с матерью Татьяной (в центре), женой Настасьей Шубской и сыном Ильей после забитого гола

Хоккеист с матерью Татьяной (в центре), женой Настасьей Шубской и сыном Ильей после забитого гола

Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters

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Александр Овечкин забивает 895-й гол в своей карьере в матче против «Нью-Йорк Айлендерс»

Фото: Adam Hunger / AP

Момент попадания шайбы в ворота «Нью-Йорк Айлендерс»

Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters

Александр Овечкин празднует победу со своими товарищами по команде

Фото: Adam Hunger / AP

Хоккеист после установления снайперского рекорда НХЛ

Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters

Предыдущий обладатель рекорда Уэйн Гретцки и глава НХЛ Гэри Беттмен (слева) поздравляют Александра Овечкина

Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters

Российский форвард со своей матерью Татьяной во время церемонии награждения

Фото: Adam Hunger / AP

Экран с количеством шайб, забитых Александром Овечкиным за карьеру

Фото: Adam Hunger / AP

Легенды хоккея Уэйн Гретцки и Александр Овечкин

Фото: Adam Hunger / AP

Александр Овечкин произнес речь, в которой поздравил фанатов с победой

Фото: Adam Hunger / AP

Хоккеист с матерью Татьяной (в центре), женой Настасьей Шубской и сыном Ильей после забитого гола

Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters

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