Российские космонавты с МКС поздравили Овечкина с его рекордом

Трое членов экипажа МКС — Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Кирилл Песков — записали видеообращение, в котором поздравили хоккеиста Александра Овечкина с его мировым рекордом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роскосмос Фото: Роскосмос

«Вы не просто преодолели рекорд Уэйна Гретцки, вы совершили настоящий космический прорыв в мире хоккея. Ваша 895-я шайба, как ракета, вывела вас на орбиту легенды, сделав единоличным рекордсменом НХЛ»,— сказал господин Овчинин. Иван Вагнер сказал, что Овечкин стал гордостью всего спортивного мира, а Кирилл Песков сказал, что космонавты, как и миллионы людей на Земле, следят за его «полетом».

Также его поздравил экипаж «Союза МС-27», который стартует 8 апреля с Байконура. Кроме них обращение записали глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов, его заместитель Сергей Крикалев и командир отряда космонавтов Олег Кононенко, сообщает пресс-служба госкорпорации.

6 апреля Александр Овечкин забросил в ворота «Нью-Йорк Айлендерс» свою 895-ю шайбу. Так он установил мировой рекорд, обогнав Уэйна Гретцки. С рекордом его поздравил президент России Владимир Путин.

О том, как Овечкин еще раз может обогнать Уэйна Гретцки,— в материале «Ъ» «Может повторить».