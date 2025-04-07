Биткойн втянулся в торговую войну

Котировки главных мировых криптовалют показали одно из крупнейших падений за прошедшие сутки. В понедельник, 7 апреля, курс биткойна снижался до $75 тыс. за единицу на новостях о реакции на внешнеторговые пошлины США. С начала года самая популярная в мире криптовалюта упала в цене на 18% и торговалась на минимуме с ноября прошлого года. Позднее часть потерянной стоимости биткойн отыграл. Эксперты связывают такую динамику с растущей неопределенностью из-за действий американской администрации в отношении торговых пошлин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Violeta Santos Moura / Reuters Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Снижение курса основных криптовалют связано не только с этим, но и с ожиданиями новых решений монетарных властей США, объясняет управляющий партнер фонда Warp Capital Сергей Джуринский: «Текущие уровни, на которых торгуется биткойн, не такие, на которых мы принимаем решение о входе на рынок в наших долгосрочных стратегиях. Испугались тарифов, последствий от их введения, рынок крипты очень сильно зависит о ставки ФРС. Вся игра на рынке сейчас ведется вокруг ожиданий по дальнейшему снижению ставки, потому что если ставки будут снижаться очень сильно, будет большой приток ликвидности, тогда мы увидим какой-то хороший рост. Если ставки не будут снижаться, рынок продолжит падать.

Прошли пик в декабре, не случилось роста из-за MicroStrategy, который мы ожидали от его потенциального включения в S&P500. По альткойнам картинка гораздо хуже: низкие уровни, сильно ниже ожиданий участников рынка по Ethereum. Ничего хорошего в этом секторе не ждем. Большой объем торгов Tether приходится на американский рынок, а заявление генерального директора Паоло Ардоино по поводу возможного выпуска другой криптовалюты вносит существенную смуту. Но с точки зрения влияния на ценовую динамику биткойна и других криптовалют мы не видим существенного потенциала».

Альтернативные валюты, например Ethereum, тоже демонстрировали снижение. Вторая по популярности криптовалюта в мире падала более чем на 10%. Впрочем, затем началось восстановление. Реакция на решения американской администрации не является определяющей для курса биткойна, считает основатель финансового клуба «Мультипликатор» Эван Голованов: «Когда Трамп объявил тарифы, рынки начали схлопываться, с биткойном ничего подобного не происходило. И биткойн, и золото проявляли себя как защитные активы. Можно убедиться в этом на графике.

Падение составило порядка 8%, это немного. Например, альткойны, то есть более рисковые активы, упали заметно сильнее. Соответственно, говорить о том, что на биткойн повлияли тарифы или геополитика, не берусь. Какой-то корреляции нет. Когда были тарифы, биткойн не падал, когда падает все, биткойн падает, но это вполне логично. Очень важный уровень, вокруг которого мы консолидировались последнее время, это $79 тыс. Данный уровень выступал поддержкой. Если эта поддержка будет сломлена, открывается достаточно опасный момент, потому что когда биткойн рос в октябре-ноябре, это было очень быстро, с $65 тыс. он сразу скаканул куда-то на $100 тыс. Это так называемая непроторгованная зона, там никогда курс биткойна не находился.

Там и продавцов, и покупателей немного, и через эту зону цена может пролететь очень быстро. Соответственно, если она пролетает, и в ближайшие дни не выкупает американский рынок, биткойн валится ниже. Я как уровень интереса для себя обозначаю зону $68-72 тыс. Это, скорее всего, тот уровень, где биткойн затормозит свое падение. Далее, если будет развиваться какое-то драматическое совсем падение на всех мировых рынках, есть зона, в которой биткойн все прошлое лето находился, это $58-68 тыс., она может выступить каким-то дном, потому что очень долго там консолидировались. Скорее всего, крупные фонды тоже там заходили, то есть там актив будут поддерживать».

Курсы криптовалют в данный момент далеки от стабилизации вокруг каких-то значений, говорит генеральный директор консалтинговой компании RizzGo Ольга Гончарова: «Безусловно, геополитика влияет на динамику как традиционного рынка, так и рынка криптовалют. Царит полная неопределенность, и вызвано это в первую очередь пошлинами Трампа и ответными мерами других стран. Инвесторы первыми сбрасывают рисковые активы, причем это касается как традиционного фондового рынка, так и криптовалют.

У криптовалют есть несколько особенностей, которые делают их еще более волатильными даже по сравнению с высокорисковыми активами традиционного рынка. Во-первых, криптовалюты торгуются круглосуточно, то есть реагируют быстрее. Второй момент — на криптовалютном рынке отсутствует механизм приостановки торгов при резких колебаниях, который существует на традиционных площадках.

Важно отметить, что в криптовалюте очень популярны фьючерсы, которые торгуются с большими плечами, трейдеры открывают значительные позиции, поэтому массовые ликвидации запускают цепную реакцию и усиливают движение вниз».

Совокупная капитализация всех криптовалют мира составляет порядка $2,5 трлн. На биткойн приходится 82% этого объема, на Ethereum около 8%.

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Станислав Крючков