Экспериментальный цифровой режим

В экспериментальном правовом режиме (ЭПР) при работе с криптовалютами будут задействованы три группы субъектов — банки, торговые площадки (криптобиржи) и поставщики ликвидности, говорят источники “Ъ”. Регулятор этого сегмента, Банк России, уже находится в стадии согласования своих предложений с правительством, в том числе требований, касающихся инвесторов и профучастников. Впрочем, этот режим несет в себе довольно высокие риски, прежде всего санкционного характера. Пока же использование криптовалют для внешнеэкономической деятельности происходит в серой зоне через зарубежных посредников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

“Ъ” узнал подробности устройства экспериментального правового режима (ЭПР) по работе с криптовалютами. По словам двух источников “Ъ”, в рамках ЭПР предполагается использовать три вида субъектов — уполномоченные банки, уполномоченные организации и поставщиков ликвидности. Уполномоченные организации — это платформы, на которых будет проводиться торговля криптоактивами, поясняет управляющий партнер «Аграновская и партнеры» Мария Аграновская. Субъектами ЭПР являются все банки в обязательном порядке, указывает СЕО биржи Exved Сергей Менделеев. Поставщики ликвидности, по его словам, будут продавать криптовалюту через уполномоченные организации банкам для их клиентов, покупая ее самостоятельно «по каким-то своим неведомым схемам».

Принятые в начале августа 2024 года поправки к законам «О Центральном банке», «О национальной платежной системе», «Об организованных торгах», «Об ЭПР в сфере цифровых инноваций…» позволили ЦБ начать с 1 сентября 2024 года пилотный проект по созданию инфраструктуры для использования криптовалют. В том числе как средства платежа во внешнеторговй деятельности. Субъектами ЭПР являются только резиденты.

В начале марта 2025 года ЦБ направил ряд предложений по регулированию операций с криптоактивами в правительство. В частности, предполагается, что сделки с ними с использованием ЭПР смогут совершать только «особо квалифицированные» инвесторы (см. “Ъ” от 13 марта). К ним могут отнести граждан, чьи инвестиции в ценные бумаги и депозиты превышают 100 млн руб. или их доходы за год превысили 50 млн руб. Кроме того, участниками ЭПР могут стать организации, которые являются квалинвесторами по закону — банки, брокеры, управляющие компании, страховые компании, НПФ.

При этом в середине марта на форуме Crypto Summit заместитель министра финансов Иван Чебесков заявил, что изначально планировалось «рассмотреть текущую биржевую инфраструктуру», однако существующая финансовая система «на это не заточена, поэтому нужно делать в рамках эксперимента» (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, рассматривается вариант допуска новых игроков, новых торговых площадок, но в рамках определенных лицензий. «С одной стороны, это … конкуренция и возможность посмотреть, как пойдет в разных участниках. С другой стороны, это размывание ликвидности, больше администрирования»,— отмечает он. На запросы “Ъ” в ЦБ и Минфине не ответили.

Вместе с тем эксперты указывают на многие вопросы, требующие оперативного решения. В частности, в настоящее время организации в рамках уставной деятельности не могут покупать крипту и эту покупку записать в расходы, поэтому использовать ее как средство платежа за рубеж затруднительно, отмечает Мария Аграновская.

Иван Чебесков, замминистра финансов, о запуске ЭПР по торговле криптовалютами 19 марта 2025 года: Думаю, что согласование всех нюансов и деталей, которые существенные и концептуальные… займет минимум полгода

Впрочем, ВЭД с использованием криптовалют существует и вне рамок ЭПР. Госпожа Аграновская отмечает, что банки, которые своим клиентам рекламируют платежи в крипте, делают это через структуры, с банками никак не связанные (см. “Ъ” от 31 марта). Такая схема расчетов сейчас работает исключительно через зарубежные юрисдикции — в основном через лицензированные биржи в Белоруссии и Киргизии, пояснил директор по коммуникациям криптовалютной биржи exmo.me Михаил Смирнов. «Основной используемый инструмент — USDT, так как другие криптовалюты имеют высокую волатильность. Российская компания-импортер сначала проходит процедуру KYB на такой бирже, затем переводит рубли с корпоративного счета, конвертирует их в USDT и отправляет экспортеру»,— уточнил эксперт.

Однако для ЭПР при операциях с криптоактивами остается ряд существенных рисков, отмечают эксперты. И главным среди них являются санкции. «Если Запад решит, что через ЭПР Россия обходит ограничения, могут "прилететь" санкции и по участникам, и по банкам»,— указывает сооснователь ENCRY Foundation Роман Некрасов. Кроме того, необходимо тщательно проработать требования и реализацию кибербезопасности при таких расчетах. Также, по словам господина Некрасова, «регулятор может перегнуть палку» — «сделает слишком сложные правила, и тогда бизнес просто не пойдет в ЭПР, останется в серой зоне».

Впрочем, если ЭПР окажется успешным, это принесет множество преимуществ, и главное — даст возможность бизнесу не бояться. «Сейчас ведь реально страшно: сегодня ты делаешь платеж в USDT, а завтра у тебя ОМОН, изъятие техники и блокировка счетов. Плюс это шанс развить свою инфраструктуру — обменники, кошельки, блокчейн-сервисы»,— отметил Роман Некрасов. Вдобавок появятся новые профессии — кто-то будет помогать бизнесу с юридическим сопровождением, техподдержкой или комплаенсом, резюмировал эксперт.

Ксения Куликова