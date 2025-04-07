Алкоголь окутал семью

Один из основателей сети алкомаркетов «Ароматный мир» Валерий Задорин смог консолидировать почти весь бизнес розничной торговли алкоголем. А дистрибуторский бизнес, вероятно, сохранится за братом бизнесмена — Павлом Задориным, которому до этого принадлежало более половины «Ароматного мира». Этим сделкам предшествовал корпоративный конфликт с участием братьев. Спор между членами семьи пока никак не повлиял на работу ритейлера, утверждают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

К началу апреля 2025 года 95% долей в ООО «АМ Ритейл», управляющем сетью алкомаркетов «Ароматный мир», перешли Валерию Задорину, одному из основателей компании. Это следует из данных ЕГРЮЛ, первым на которые обратило внимание отраслевое издание Shopper`s. До этого Валерию Задорину принадлежало 32,5%.

Валерию Задорину, судя по всему, перешли также доли Анны и Софии Задориных, которым до этого принадлежало по 2,5% в «АМ Ритейл». По 2,5%, как и прежде, остается у Михаила и Александра Задориных.

Сеть алкомаркетов «Ароматный мир» на октябрь 2024 насчитывала около 1 тыс. магазинов в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других городах в центре и на юге страны, а также в Поволжье. По данным рейтинга A.List, она стабильно входит в топ-10 по продажам алкоголя среди федеральных сетей. По данным Infoline, выручка сети алкомаркетов «Ароматный мир» в 2023 году увеличилась на 20%, до 41,2 млрд руб.

До этого самая крупная доля в 57,7% принадлежала брату Валерия Задорина — Павлу Задорину. Однако, как сообщал «Ъ» 4 марта, один из основателей компании Валерий Задорин направил нескольку исков в Арбитражный суд Москвы, оспаривая некую сделку, которую согласовал второй владелец компании и его брат — Павел Задорин. Также Валерий Задорин требовал через суд от ООО «АМ Ритейл», управляющего сетью алкомаркетов «Ароматный мир», представить документы компании.

Не исключено, что один из братьев хотел продать бизнес одному из крупных игроков рынка.

Во второй половине 2023 года основатели «Ароматного мира» вели переговоры о продаже сети структурам «Севергрупп» Алексея Мордашова, развивающего также через свою розничную компанию «Лента» алкомаркеты «Вингараж». Однако никаких договоренностей достигнуто не было и никаких переговоров стороны не ведут, заявлял ранее источник «Ъ», знакомый с ситуацией.

В процессе передачи Павлом Задориным своей доли в сети «Ароматный мир» брату спор в арбитражном суде был прекращен, следует из картотеки дел. Консолидация Валерием Задориным почти всего бизнеса сети «Ароматный мир» и прекращение арбитражного разбирательства могут свидетельствовать о том, что братья разделили бизнес, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к компании. По данным ЕГРЮЛ, Павел Задорин остается владельцем АО «Торговый дом “Арома”» и АО «Арома трейд», которые занимаются импортом и дистрибуцией алкоголя.

При этом Павел и Валерий Задорины пока остаются совладельцами ООО «Терминал Селятино» — складского комплекса на 18 тыс. кв. м в Новой Москве. У Павла Задорина пока остается 53,5% долей, у Валерия Задорина — 23,5%. К моменту публикации получить комментарии «Ароматного мира» и представителей братьев Задориных не удалось.

По наблюдению руководителя WineRetail Александра Ставцева, организационный кризис для «Ароматного мира» прошел в целом спокойно. «Представленность винной продукции на полках не снизилась, маркетинговую активность компания поддерживала»,— замечает эксперт.

Даже если Валерий Задорин после консолидации почти всего бизнеса сети «Ароматный мир» и захочет продать ее третьей стороне, то сделать это сейчас будет крайне непросто. По словам руководителя аналитического агентства ЦИФРРА Вадима Дробиза, сейчас интерес к таким сетям алкомаркетов, которые начали активно развиваться в 2012 году, заметно снизился, а возможности дальнейшего развития этого направления во многом будут зависеть от законодательных ограничений. В качестве примера эксперт приводит запрет на открытие алкомаркетов в жилых домах в некоторых регионах России, что скажется на развитии этого бизнеса в целом.

Владимир Комаров, Халиль Аминов