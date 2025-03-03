В «Ароматном мире» запахло войной

В ГК «Ароматный мир», развивающей сеть одноименных алкомаркетов, начался корпоративный конфликт. Один из соучредителей, Валерий Задорин, требует через суд отменить сделку, согласованную его братом Павлом Задориным, которому принадлежит более половины бизнеса компании. На прошлых выходных уже перестали работать сайт и программа лояльности ритейлера, правда, в самой компании настаивают, что дело в «техническом сбое».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как обнаружил “Ъ”, один из основателей и совладельцев ГК «Ароматный мир», которой принадлежит одноименная сеть алкогольных магазинов, Валерий Задорин, подал иск в Арбитражный суд Москвы ко второму бенефициару компании — Павлу Задорину. Из материалов дела следует, что оно связано с оспариванием некой сделки, но не уточняется какой. В ноябре 2024 года Валерий Задорин также направил иск к ООО «АМ Ритейл» — компании, управляющей сетью, с требованием предоставить доступ к документам компании.

По словам трех источников “Ъ”, знакомых с ситуацией, сейчас в компании разворачивается корпоративный конфликт между собственниками.

Гендиректор сети «Ароматный мир» Владислав Кардашев от комментариев отказался. Параллельно с судебными тяжбами в прошедшие выходные (1–2 марта) у «Ароматного мира» перестали работать сайт и программа лояльности, а клиентам массово приходили уведомления о том, что их карты заблокированы, а баллы больше недоступны. В своих соцсетях компания сообщила, что на сайте и в мобильном приложении произошел технический сбой, а все магазины, бонусы и карты клиентов работают в штатном режиме.

Согласно СПАРК, в ООО «АМ Ритейл» 57,5% принадлежит Павлу Задорину, Валерию Задорину — 32,5%, остальная доля разделена по 2,5% между четырьмя прочими учредителями — Александром Задориным, Михаилом Задориным, Анной Задориной и Софией Задориной. Бизнес группы не консолидирован. По данным Infoline, выручка сети алкомаркетов «Ароматный мир» в 2023 году увеличилась на 20%, до 41,2 млрд руб.

В октябре 2024 года группе принадлежало около 1 тыс. магазинов в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других городах в центре и на юге страны, а также в Поволжье. По данным рейтинга A.List, «Ароматный мир» входит в топ-10 по продажам алкоголя среди федеральных сетей.

В ГК «Ароматный мир» кроме сети алкомаркетов входит АО «Торговый дом "Арома"», специализирующееся на импорте алкоголя.

По подсчетам отраслевого информационного центра WineRetail, на 2022 год компания входила в топ-20 импортеров вина в России. После введения заградительных пошлин на импортные алкогольные напитки из «недружественных» стран в сети увеличилась представленность российской винной продукции, отмечает президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский.

Требования Валерия Задорина к головной компании предоставить ему документы могут косвенно свидетельствовать о том, что ему, вероятно, было отказано в праве получить информацию о деятельности общества, поясняет адвокат и партнер АБ «Ольга Ренова и партнеры» Ольга Карпова. Второй иск, обращенный к Павлу Задорину, может свидетельствовать о том, что истец считает заключенную другим совладельцем сделку как убыточную для бизнеса, предполагает адвокат.

Адвокат Forward Legal Людмила Лукьянова не исключает, что возможный спор может затронуть не только компании, связанные с сетью «Ароматный мир», но и иные общества, в которых Задорины являются соучредителями. На данном этапе оценить перспективы судебных дел опрошенные “Ъ” юристы не берутся.

По словам руководителя Центра разработки национальной алкогольной политики Павла Шапкина, несмотря на то что сейчас алкомаркеты выигрывают конкуренцию у крупного ритейла, время экстенсивного роста для них прошло. «Открывать новые точки из-за перенасыщенности рынка просто нерентабельно»,— уверен эксперт. Более того, молодежь все активнее переключается на безалкогольные напитки и потребление спиртного в ближайшей перспективе пойдет вниз по естественным причинам, констатирует господин Шапкин.

Владимир Комаров