Капитан, капитан, приготовьтесь

Причиной крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе в декабре прошлого года стало нарушение капитанами судов и судовладельцами сроков навигации, которая завершилась 30 ноября, к такому выводу пришел Ространснадзор по итогам своего расследования. Ущерб экосистеме Черного и Азовского морей, нанесенный в результате разлива мазута, оценивается в 84,9 млрд руб. При этом виновникам ЧП грозит уголовная ответственность, а танкерному флоту и МЧС — масштабные проверки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Демонтаж севшего на мель танкера «Волгонефть-239» в Краснодарской крае

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости Демонтаж севшего на мель танкера «Волгонефть-239» в Краснодарской крае

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Правительственная комиссия по ликвидации последствий ЧС, вызванной крушением танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе, обнародовала первые итоги расследования причин инцидента.

По данным комиссии Ространснадзора с участием экспертов Минтранса России и Росморречфлота, ответственность за аварию должна быть возложена на капитанов танкеров и судовладельцев, которые нарушили судоходные регламенты.

«Основные причины аварийных случаев — невыполнение капитанами судов и судовладельцами ограничений по сезону плавания судов в морских акваториях Азовского моря и Керченского пролива. Кроме того, экипажи судов не были укомплектованы квалифицированными кадрами в соответствии с правовыми актами Минтранса России»,— заявил министр транспорта РФ Роман Старовойт, добавив, что материалы расследования будут переданы в Следственный комитет РФ.

Как ранее сообщал «Ъ», прокуратура привлекла ЗАО «Волгатранснефть», судовладельца и эксплуатанта одного из танкеров, а также ООО «Кама Шиппинг», эксплуатанта другого танкера, к административной ответственности за то, что суда класса «река—море» находились в Керченском проливе вблизи порта Кавказ после 30 ноября 2024 года — даты завершения навигации.

Эксплуатанты оправдывали свои действия тем, что из-за большого скопления судов у порта Кавказ капитаны не успели своевременно выгрузить мазут и вернуться в один из речных портов.

В ходе заседания правительственной комиссии сегодня впервые была объявлена сумма ущерба, нанесенного экосистеме Черного и Азовского морей в результате крушения танкеров с мазутом. Общая сумма требований, предъявленных компаниям-загрязнителям, составила 84,9 млрд руб., в том числе по инциденту с танкером «Волгонефть-239» — более 35,4 млрд руб., по танкеру «Волгонефть-212» — более 49,4 млрд руб., сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Судовладельцам предложено погасить ущерб в течение месяца, в случае отказа предъявленные суммы будут взысканы в судебном порядке.

Участники заседания правительственной комиссии отметили, что на прибрежной полосе города-курорта Анапы и Темрюкского района продолжаются работы по уборке мазута, который выносит на берег прибоем, водолазы собирают нефтепродукты со дна моря. Глава МЧС Александр Куренков заявил, что спасатели ведут ежедневный мониторинг обстановки в зоне ЧС и будут контролировать ее до полной ликвидации последствий аварии. Между тем генпрокурор России Игорь Краснов в ходе выступления в Совете федерации 2 апреля дал понять, что у надзорного ведомства появились вопросы к спасателям.

«К устранению последствий катастрофы первыми приступили волонтеры, а не силы МЧС и других ведомств»,— отметил генпрокурор.

Ранее на коллегии Генпрокуратуры он отмечал, что МЧС ожидает комплексная проверка и что проверочные мероприятия в отношении танкерного флота России уже проводятся.

В Следственном комитете РФ отметили, что при расследовании уголовного дела о крушении танкеров в Черном море следствие учтет все полученные материалы, в том числе результаты технического расследования. В рамках уголовного дела о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта (ст. 263 УК РФ) проводятся техническая и экологическая экспертизы, нескольким фигурантам предъявлено обвинение. Если учитывать выводы правительственной комиссии, основная ответственность падет на капитанов.

Анна Перова, Краснодар