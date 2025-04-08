Сухум в достатке

Возобновление авиасообщения из России в Сухум и расширение железнодорожной перевозки подогрели интерес российских туристов к Абхазии. За неделю спрос на это направление вырос на 10%, год к году продажи прибавили более чем 20%. В перспективе часть путешественников может переориентироваться на Абхазию с внутренних черноморских направлений, которые в этом сезоне столкнулись с экологическими проблемами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

На неделе 31 марта — 6 апреля российские туристы совершили на 10% больше бронирований в отелях и апартаментах Абхазии, чем неделей ранее, подсчитали в «Островке». Количество поисков выросло на 15%. В «Яндекс Путешествиях» и OneTwoTrip также зафиксировали увеличение числа гостиничных продаж на 10% неделя к неделе. В Level.Travel произошел схожий прирост спроса на туры в Абхазию. Аналитики Travelata.ru говорят, что год к году количество их продаж за прошлую неделю увеличилось на 21%. В туроператоре «Русский экспресс» зафиксировали рост числа заявок по Абхазии на предстоящее лето на 78,5% год к году.

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Россияне — основные туристы в Абхазии. Их доля в структуре прибытий достигает 90%, говорит руководитель «Слетать.ру» Любовь Воронина. По данным Погранслужбы ФСБ, за прошлый год они совершили в страну 5,8 млн поездок. Год к году показатель вырос на 1,2%.

В этом году Абхазия, согласно «Островку», формирует 10% зарубежных бронирований.

Оживление интереса к Абхазии связано с новостью о начале прямого авиасообщения с Россией, считают в «Островке». Аэропорт Сухума был закрыт для полетов с 1993 года. В феврале 2025 года Минтранс России сообщил, что с мая этого года он снова начнет принимать рейсы. На прошлой неделе планы подтвердил заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Он уточнил, что полеты начнутся с 1 мая. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин предполагает, что летом рейсы может выполнять туроператор «Библио-Глобус» на крыльях iFly.

С 2 апреля на фоне этой новости количество поисковых запросов на размещения в Абхазии выросло на 30% неделя к неделе, отмечают в «Островке». Представитель OneTwoTrip Елена Шелехова отмечает и позитивный эффект от развития железнодорожного транспорта. С 1 мая электропоезд «Ласточка» с вокзала Олимпийский парк в Сочи будет ходить до Сухума, ранее маршрут завершался в Гагре. Директор по маркетингу Travelata.ru Олег Козырев говорит, что главным сигналом для роста спроса сейчас служит отмена рекомендации МИД России воздержаться от поездок в Абхазию, данной осенью прошлого года из-за протестов в республике (см. “Ъ” от 18 ноября 2024 года).

Аналитики «Островка» обращают внимание на то, что на прошлой неделе помимо базовых локаций, таких как Гагра, Сухум и Новый Афон, интерес начал расти к менее популярным курортам Абхазии.

Это Лдзаа, Гудаута и Пицунда, показавшие многократное увеличение числа запросов. Хотя, согласно «Яндекс Путешествиям», Гагра и окрестности формируют 48% гостиничных бронирований в Абхазии на лето 2025 года, доля Сухума — 21%.

Абхазия считается более доступным направлением бюджетного отдыха, чем Краснодарский край. Согласно Level.Travel, средняя стоимость летнего тура в страну сейчас составляет 147 тыс. руб., год к году показатель вырос на 20%. Но пакетные туры пока формируются на базе полетной программы Сочи. Ночь в отелях Абхазии на предстоящее лето стоит в среднем 6,2 тыс. руб., прибавив год к году 5%, говорят в «Островке».

Олег Козырев обращает внимание на то, что Абхазия конкурирует с российскими черноморскими направлениями, столкнувшимися с экологическими проблемами. Представитель «Интуриста» Дарья Домостроева обращает внимание на то, что в Абхазии появляется больше современных отелей, что также стимулирует спрос.

Александра Мерцалова