Праздники мало-майские

Удачная комбинация выходных на майские праздники в 2025 году стала дополнительным стимулом для туристов. Системы бронирований зафиксировали рост продаж авиабилетов на 18%, одновременно растет и спрос на бронирование отелей, апартаментов, организованных туров, а за ним и цены. При этом заметная часть путешественников планирует провести весенние каникулы за рубежом и диверсифицирует направления поездок по стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Туристы в этом году начали заранее планировать поездки на майские праздники, и уже к началу февраля 2025 года объем проданных авиабилетов на 29 апреля — 12 мая вырос на 18% год к году, подсчитали в «Яндекс Путешествиях». В OneTwoTrip отмечают увеличение числа заказов авиабилетов на 57% год к году. Согласно «Островку», объем бронирований апартаментов на 1–12 мая год к году увеличился на 56% на зарубежных направлениях и на 62% — на внутренних. Продажи организованных туров на майские праздники, по оценкам «Слетать.ру», увеличились вдвое. В Travelata.ru отмечают прирост числа покупок туров на 68%, в Level.Travel — на 60%.

Самые популярные направления на майские праздники* у организованных туристов в 2024–2025 годах Выйти из полноэкранного режима Направление 2025 год Направление 2024 год Доля в объеме бронирований (%) Средняя стоимость тура (тыс. руб.) Доля в объеме бронирований (%) Средняя стоимость тура (тыс. руб.) Турция 57 236,8 Турция 54 194,3 Египет 16 282,7 Россия 12 76 ОАЭ 9 262,4 Египет 11 204,4 Россия 6 82,3 ОАЭ 10 241,8 Таиланд 5 253,4 Абхазия 3 65,9 Открыть в новом окне *Туры, забронированные на 1–11 мая в период до 7 февраля. Источник: Travelata.ru.

В «Островке» связывают активные туристические продажи на предстоящие майские выходные с удачным распределением выходных. Они продлятся с 1 по 4 и с 8 по 11 мая, между датами три рабочих дня. В 2024 году суммарно у россиян формально было такое же количество выходных в мае, но они дважды прерывались рабочими днями. Вторым фактором стало увеличение глубины бронирований. Директор по маркетингу Travelata.ru Олег Козырев отмечает, что сейчас поездки планируют в среднем за 115 дней против 110 — годом ранее.

Объем туристических продаж растет и на фоне восстановления активности поездок за рубеж. В «Яндекс Путешествиях» отмечают, что в этом году доля выездных направлений в объеме проданных билетов составляет 10% против 5% годом ранее. У OneTwoTrip показатель вырос с 25% до 48%. В структуре продаж организованных туров, которые приобретают преимущественно отправляющиеся за границу туристы, доля России за год также размылась вдвое и сейчас достигает 6% в общем объеме майских бронирований.

Лидирует по числу реализованных туров Турция. На страну, согласно Travelata.ru, приходится 57% бронирований на майские праздники, на 3 процентных пункта (п. п) больше, чем годом ранее. Доля Египта увеличилась на 5 п. п, до 16%. Средняя стоимость проданных туров по направлениям год к году выросла на 22%, до 236,8 тыс. руб., и на 38,3%, до 282,7 тыс. руб., соответственно.

Из числа наиболее популярных организованных направлений на майские праздники, согласно Travelata.ru, выпала Абхазия: ее сменил Таиланд. Это может объясняться общим снижением туристического спроса на Абхазию после протестов в стране в конце прошлого года. МИД РФ тогда рекомендовал воздержаться от поездок в эту республику.

Самым популярным направлением для майских путешествий по России выступает Санкт-Петербург. На город, согласно «Островку», приходится 19% внутренних гостиничных бронирований. Средняя стоимость проданной ночи при этом выросла на 27%, до 6,5 тыс. руб. Следом идут Казань (11% продаж) и Москва (6%). Олег Козырев отмечает, что планирующие поездки в мае по России туристы чаще отдают предпочтение не Краснодарскому краю, а альтернативным направлениям. Эксперт не исключает, что это может быть связано с негативным информационным фоном из-за загрязнения побережья Черного моря. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин говорит о снижении за год бронирований отелей в Анапе в 2,5 раза. При этом, по его словам, этот показатель в Сочи вырос на 20–25%.

В среднем гостиничные бронирования внутри страны в этом году, согласно «Островку», подорожали на 20%, до 6,1 тыс. руб. за ночь. Схожий тренд в сегменте перевозки. Так, в «Купи билет» отмечают, что билет в Санкт-Петербург сейчас стоит в среднем 7,4 тыс. руб. в одну сторону. Год к году показатель вырос более чем в полтора раза. Перелет в Минеральные Воды подорожал в среднем на 87,6%, до 12,4 тыс. руб.

Александра Мерцалова