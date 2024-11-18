Абхазия отдыхает

Из-за внутриполитических противоречий в Абхазии российские власти рекомендовали туристам отложить поездки в эту страну. О массовой аннуляции бронирований речи пока не идет, начать пересматривать планы путешественники могут через 7–10 дней. Ноябрь — низкий сезон для Абхазии, но даже на предстоящие новогодние праздники страну планировали посетить не более 60 тыс. туристов, в то время как летом турпоток превышает 1,5 млн человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Рекомендация воздержаться от поездок в Абхазию не привела к массовым отказам от туров. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) “Ъ” пояснили, что аннуляций практически нет. В «Дельфине», «Интуристе» и «Островке» выраженной реакции не заметили. В YouTravel.me значимого снижения текущих продаж не отмечают.

Прошло мало времени: для большинства туристов речь идет о будущих поездках и принимать решения так быстро они не могут, поясняет гендиректор «Дельфина» Сергей Ромашкин. Отмены могут начаться, если в течение 7–10 дней ситуация не стабилизируется и рекомендация властей не будет отозвана, предполагает собеседник “Ъ” на туррынке.

Вечером 15 ноября воздержаться от туристических поездок в Абхазию рекомендовали МИД и Минэкономики. Заявления прозвучали из-за начавшегося в стране внутриполитического кризиса (см. материал о ситуации в Абхазии). Минэкономики рекомендовало участникам рынка приостановить реализацию турпродуктов, связанных с посещением страны, не применять штрафные санкции при отказе или пересмотре поездок.

Руководитель правового комитета Российского союза туриндустрии Георгий Мохов поясняет, что само нарушение рекомендаций властей не предполагает санкций для бизнеса.

«Но проблемы появятся, если с туристами что-то произойдет: могут возбудить дело за реализацию услуг, не соответствующих требованиям безопасности»,— предупреждает юрист.

В АТОР “Ъ” пояснили, что рекомендации Минэкономики на рынке выполняются. Туристам предлагают в том числе перенос сроков поездки или изменение направления. Но источник “Ъ” обращает внимание на то, что проконтролировать можно только крупных операторов, а не небольших игроков или самостоятельных путешественников.

Согласно данным Погранслужбы ФСБ, в январе—сентябре россияне совершили 4,7 млн поездок в Абхазию, рост год к году на 1,2%. Ноябрь — низкий сезон для Абхазии. Согласно АТОР, сейчас в стране около 8 тыс. российских туристов, 95% — в удалении от столицы. Основной интерес представляют Гагра и Пицунда, расположенные в 80–90 км от Сухума, поясняет Сергей Ромашкин. Последний для отдыха выбирают только 3–4% гостей.

Абхазия — популярное направление на новогодние праздники.

Согласно «Слетать.ру», страна на седьмом месте в десятке востребованных, ее доля в продажах организованных туров — 2,6%. Это сопоставимо с показателем Шри-Ланки (2,5%).

В бронированиях «Островка» на 30 декабря — 8 января Абхазия — третье по популярности зарубежное направление. Средняя стоимость проданной ночи в стране 5,8 тыс. руб., рост год к году на 9%. Размещение здесь на 33% дешевле, чем в Сочи, где ночь на каникулах, по данным «Островка», обходится в среднем в 7,7 тыс. руб. Сергей Ромашкин предполагает, что в общей сложности Абхазию в праздники планировали посетить 50–60 тыс. туристов из России, рассчитывающих на рекреационный отдых. В стране останавливаются на 4–5 дней, говорит он.

Более значимым направлением Абхазия выступает летом. Господин Ромашкин предполагает, что за пляжный сезон страну посещают 1,5–1,6 млн туристов из России, ночующих здесь. Еще 500–600 тыс. человек приезжают на однодневные экскурсии. Эксперт говорит, что возможность разместить этот поток на российских курортах есть. Но речь часто идет о поклонниках Абхазии, которые рассматривают направление как возможность для более экологичного отдыха и могут не захотеть переориентироваться, предупреждает он.

Александра Мерцалова