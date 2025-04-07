Глава «Роскосмоса» встретился с представителями NASA

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов и заместитель администратора NASA по реализации космических программ Кеннет Бауэрсокс начали встречу на космодроме Байконур. Об этом сообщает пресс-служба российской госкорпорации в Telegram. По словам господина Баканова, на космодром прибыло рекордное количество туристов — более 2,5 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Баканов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Баканов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Стороны обсудили сотрудничество Роскосмоса и NASA на Международной космической станции, а также запуск пилотируемого корабля «Союз МС-27», который должен состояться завтра, 8 апреля. Было также затронуто празднование годовщины стыковки советского космического корабля «Союз-19» и американского «Апполона», которая произошла в 1975 году.

8 апреля с Байконура будет запущен пилотируемый корабль «Союз МС-27». По сообщению Роскосмоса, вся наземная инфраструктура космодрома готова к запуску. Корабль должен вернуться на Землю 9 декабря. В состав экипажа войдут россияне Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также астронавт NASA Джонатан Ким. В составе дублирующего экипажа — космонавты «Роскосмоса» Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев и астронавт NASA Кристофер Уильямс.