Четыре россиянина и два американца вошли в состав экипажей «Союза МС-27»

«Роскосмос» подтвердил готовность пилотируемого корабля «Союз МС-27» и наземной инфраструктуры к запуску. Он планируется на завтра, 8 апреля, в 8:47:15 мск с космодрома Байконур. Госкомиссия также утвердила основной и дублирующий экипажи.

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В основной экипаж вошли космонавты «Роскосмоса» Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также астронавт NASA Джонатан Ким. Дублирующий экипаж включает космонавтов «Роскосмоса» Сергея Кудь-Сверчкова и Сергея Микаева, а также астронавта NASA Кристофера Уильямса, сказано в пресс-релизе корпорации.

Ожидается, что корабль вернется на Землю 9 декабря. В ходе миссии запланировано проведение 50 научных экспериментов. Помимо этого Рыжиков и Зубрицкий в октябре должны выполнить два выхода в открытый космос.

Астронавт NASA Ким отправляется на Международную космическую станцию (МКС) по соглашению о перекрестных полетах между Россией и США. В январе программу перекрестных полетов на МКС продлили до 2026 года.