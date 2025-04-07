Экосистемы сбросили лишнее

Некоторые крупнейшие российские экосистемы по итогам прошлого года сократили число запущенных и купленных сервисов. Так, «Яндекс» продал «Яндекс Здоровье», а VK отказалась от развития «Агент Mail.ru» и ICQ. У Сбербанка и Т-банка, наоборот, сервисов стало больше. В целом именно банки наиболее активно развивали свои экосистемы, а всего за год у операторов появился 31 продукт. Участники рынка отмечают, что компании стали оптимизировать сервисные направления, которые не оправдали вложения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с исследованием аналитической компании Spektr о состоянии крупнейших российских цифровых экосистем («Сбер», «Яндекс», VK, МТС, Т-банк) в 2024 году. По оценкам аналитиков, число запущенных и купленных сервисов (горизонтальное развитие) за период сократилось год к году на 21%, до 31 проекта, количество запусков — на 14%.

МТС закрыла больше всего экосистемных сервисов за год — пять: компания отказалась от дальнейшего развития сегмента авто, умного дома (см. “Ъ” от 20 декабря 2024 года) и видеохостинга Nuum (см. “Ъ” от 20 марта).

«Сбер» и Т-банк, наоборот, нарастили темпы горизонтального развития экосистем, следует из данных Spektr. Так, у «Сбера» число новых и запущенных сервисов выросло с пяти в 2023 году до семи в 2024 году. Например, в собственность банка перешли образовательные онлайн-школы «Нетология» и «Фоксфорд» (см. “Ъ” от 17 октября 2024 года). У Т-банка — с трех в 2023 году до пяти в прошлом году.

В целом лидеры рынка стали оптимизировать сервисные направления, которые показали недостаточные финансовые результаты либо «относительно конкурентов не заняли достаточную долю рынка», отмечают в Spektr.

Например, «Яндекс» вышел из непрофильного актива «Яндекс Здоровье», продав его специализирующейся на генетических исследованиях компании Genotek (см. “Ъ” от 16 сентября 2024 года). VK отказалась от развития нескольких сервисов в сегменте коммуникаций — «Агент Mail.ru» и ICQ. Т-банк фактически вышел из вертикали недвижимости после закрытия совместного проекта с «Циан», говорят в Spektr.

Как и годом ранее, операторы экосистем продолжили усиливать вертикаль развлечений, отмечают аналитики. По степени присутствия в разных сегментах — видео, музыка, игры, офлайн — основными конкурентами остаются VK и МТС.

Во втором направлении — финансах — за период было запущено 29 новых сервисов, в результате у каждого оператора уже есть банк или электронный кошелек. В среднем на экосистему приходится по четыре-шесть финансовых сервисов, говорится в исследовании. «На третьем месте — покупки и доставка (20 новых сервисов), наиболее сильные экосистемы в данный области — "Яндекс", "Авито", Ozon, X5»,— отмечают в Spektr.

МТС проводит сокращение инвестиций и приостанавливает развитие направлений, доходность и потенциал роста которых не отвечают стратегии группы, говорит представитель компании. Рост пользователей экосистемной подписки «МТС Premium» по итогам четвертого квартала прошлого года составил 47%. Число экосистемных клиентов компании за прошлый год выросло на 2,4 млн, достигнув 17,5 млн. «При этом отток экосистемных клиентов ниже в три раза, а у клиентов, использующих три и более продукта, ниже в десять раз»,— заверил представитель МТС. В VK, «Яндексе» отказались от комментариев. В «Сбере» и Т-банке не ответили “Ъ”.

Сокращение числа сервисов, скорее всего, обусловлено тем, что компании, которые развивают бизнес сразу в нескольких сферах, уже определили для себя направления и фокусы развития на ближайшие годы, нашли партнеров или приобрели других игроков, говорит собеседник “Ъ” на медиарынке: «В дальнейшем экосистемные компании могут сделать ставку на развитие и расширение в B2B-сегменте, где у каждой экосистемы есть свои преимущества».

Юлия Юрасова, Яна Загоровская