МТС закроет собственный аналог YouTube и TikTok

МТС (MOEX: MTSS) закроет свой видеохостинг Nuum для массовой аудитории, сообщила компания РБК. Платформа, запущенная в конце 2023 года, будет доступна для пользователей до 1 июня.

Технологическую инфраструктура Nuum передадут рекламному подразделению МТС AdTech. Компания планирует использовать ее для создания рекламной сети видеобаннеров. Разработанные для платформы технологии стриминга видео будут использоваться в онлайн-кинотеатре Kion, который также принадлежит МТС.

Как уточнил представитель МТС, решение о закрытии Nuum принято «в связи с новой стратегией трансформации компании». Он добавил, что МТС концентрируется на проектах с быстрой окупаемостью, а развитие видеохостинга «признано недостаточно эффективным».

В декабре 2024 года МТС объявил о масштабной реогранизации, цель которой — снижение долговой нагрузки в размере 460 млрд руб. Тогда же компания заявила о планах сократить или перенести на будущее инвестиции, которые «не дают быстрой или прямой отдачи на горизонте короткого периода времени».

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