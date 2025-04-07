Биткойн упал ниже $75 тыс. впервые с 7 ноября 2024 года

Стоимость биткойна в ходе торгов на криптовалютной бирже Binance опускалась до $74,511 тыс. Криптовалюта упала ниже $75 тыс. впервые с 7 ноября 2024 года. По состоянию на 10:10 мск падение замедлилось, и биткойн торгуется на уровне $75,730 (–9,17%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В январе, на фоне прихода к власти Дональда Трампа, биткойн поднимался до рекордных $109,5 тыс. Криптовалюта стала снижаться с конца февраля на фоне сообщений о введении США пошлин на ввоз товаров. В марте господин Трамп объявил о создании криптовалютного резерва страны. The Wall Street Journal писала, что семья президента США хочет приобрести долю в криптобирже Binance.

О ситуации на рынке криптовалют — в материале «Ъ» «Крипторазочарование».