WSJ: семья Трампа намерена приобрести долю в криптобирже Binance

Представители семьи президента США Дональда Трампа провели переговоры с криптовалютной фирмой Binance на предмет возможной покупки доли в компании. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Darrin Zammit Lupi / Reuters Фото: Darrin Zammit Lupi / Reuters

Binance была признана виновной в нарушении правил борьбы с отмыванием средств и нарушении американских санкций. В частности, боевики палестинского движения «Хамас» в период с августа 2021 по июнь 2023 года получили через биржу $41 млн в криптовалютах. В 2023 году Binance признала вину, согласилась выплатить несколько штрафов на сумму $4,3 млрд, но потеряла лицензию на ведение бизнеса в стране. Ее основатель Чанпэн Чжао в итоге был приговорен к выплате штрафа в размере $50 млн и четырем месяцам тюремного заключения.

Как утверждает WSJ, еще в конце прошлого года представители Binance предложили семье господина Трампа сделку. Таким способом компания хочет получить возможность возобновить свой бизнес в США, пишет газета.

Каким образом может быть оформлена подобная сделка, пока неизвестно. Среди возможных вариантов — приобретение семьей Дональда Трампа доли в компании напрямую либо проведение сделки через проект World Liberty Financial, запущенный господином Трампом в сентябре прошлого года.

World Liberty Financial отказался от комментариев. The Trump Organization не ответила на запрос о комментариях. Американское подразделение Binance отказалось от комментариев, а головной офис Binance не ответил на запрос WSJ.

Кирилл Сарханянц