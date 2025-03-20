Крипторазочарование

В марте президент США Дональд Трамп объявил о решении создать американский криптовалютный резервный фонд. Решение разочаровало участников рынка, поскольку вместо покупки новых виртуальных валют в фонд будут добавлены конфискованные активы. Аналитики не исключают восстановления рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В начале весны котировки ведущих виртуальных валют откатились к многомесячным минимумам. Об этом свидетельствуют данные coinmarketcap.com. В частности, курс биткойна (BTC) на торгах 11 марта опускался до $76,65 тыс., минимума с 11 ноября 2024 года. Котировки Ripple (XPR) и Solana достигали $1,9 тыс. и $112,24 — минимальных значений с ноября и августа прошлого года соответственно. Котировки эфира откатились ниже $1,8 тыс., столь низко они не падали с октября 2023 года. Лишь Cardano (ADA) откатилось только к уровню начала месяца. В итоге всего за неделю, завершившуюся 11 марта, суммарная капитализация всех цифровых валют обвалилась на $640 млрд, до $2,5 трлн.

Участники рынка отмечают, что падение криптовалют началось еще раньше — почти сразу после инаугурации Дональда Трампа, поскольку, вопреки надеждам участников рынка, новый президент не объявил о мерах по развитию криптоиндустрии, хотя по ходу предвыборной гонки обещал сделать США «цифровой столицей» (что стало одним из ключевых поводов для масштабной игры на повышение виртуальных валют в конце 2024 года). В феврале падение ускорилось на фоне введенных администрацией президента пошлин сперва в отношении товаров из Китая, затем — Мексики и Канады, а также планов в марте ввести пошлины на европейские алюминий и сталь.

В начале марта ситуация сдвинулась с места после того, как Дональд Трамп дал поручение администрации создать криптовалютный резервный фонд США. «Криптовалютный резерв США поднимет эту критически важную отрасль после многих лет коррупционных атак со стороны администрации Байдена, именно поэтому указом о цифровых активах я дал распоряжение президентской рабочей группе продвигаться вперед по созданию криптостратегического резерва, который включает валюты XRP, SOL и ADA»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social. В тот день самые популярные криптовалюты — биткойн и эфир — подорожали на 10–12%, менее популярные альткойны подорожали на 25–40%, а котировки ADA взлетели почти на 80%.

Эйфория была недолгой, и уже на следующий день в отсутствие деталей нового поручения котировки пошли вниз. После подписания указа о создании криптофонда котировки виртуальных валют откатились к многомесячным минимумам. Причина в том, что, вопреки ожиданиям участников рынка, наполнение резервного фонда предполагалось делать не за счет покупки новых цифровых активов, а за счет уже конфискованных. «Речь идет о 200 тыс. BTC — это примерно 1% от общего предложения. Но это не тот позитив, которого ожидали розничные инвесторы»,— поясняет аналитик биржи Cryptorg Андрей Подолян. «Трамп не нарушил своих предвыборных обещаний и впервые в истории признал биткойн резервным активом США. Но никак не вдохновил рынок и не гарантировал устойчивый спрос, потому что нет данных ни по объемам вероятных покупок токенов, ни по срокам»,— говорит экономист BitRiver Андрей Лобода.

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Создание национального резервного фонда в криптовалютах и внимание администрации Белого дома к крипторынку вызывает опасения у участников рынка относительно возможного ужесточения регулирования криптоиндустрии, полагает гендиректор Tehnobit Александр Пересичан. «Некоторые инвесторы опасаются усиленного вмешательства государства в сферу криптовалют, что может привести к новым ограничениям и ужесточению контроля, что, в свою очередь, негативно повлияет на рынок. Сооснователь Solana Анатолий Яковенко раскритиковал идею создания крипторезерва США, которая, по его мнению, приведет к снижению уровня децентрализации у криптовалют»,— напоминает господин Пересичан.

Впрочем, эксперты по-прежнему настроены оптимистично в отношении перспектив рынка. «Сейчас флагманской криптовалюте надо закрепиться выше $90 тыс., чтобы далее пройти к $95 тыс. Проход выше $94–94,5 тыс. будет означать отмену панического сценария и возвращение покупателей в строй»,— ожидает Андрей Лобода. Росту, на его взгляд, может поспособствовать глобальное повышение аппетита к риску, например, в случае возобновления шагов ФРС США по снижению ключевой ставки, либо в случае появления внутренних криптовалютных катализаторов в виде покупок ETF или хедж-фондов. По мнению Андрея Подоляна, создание стратегического резерва будет иметь долгосрочные позитивные последствия, например, если будут разрешены покупки новых криптовалют.

Василий Синяев