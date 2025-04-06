Три мирных жителя пострадали при обстрелах Белгородской области за сутки

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины ударили по десяти муниципалитетам Белгородской области с помощью как минимум 135 боеприпасов и 58 БПЛА. В результате пострадали три человека. Разрушения получили 15 частных домов и пять транспортных средств. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Белгород атаковали одним беспилотником. Обошлось без последствий.

В Белгородском районе в поселке Малиновка сбили БПЛА, от его детонации пострадала кровля частного дома. В селе Красный Октябрь из-за удара FPV-дрона по территории недействующего предприятия поврежден инфраструктурный объект водоснабжения.

В Борисовском районе села Байцуры, Березовка и Богун-Городок подверглись атакам четырех беспилотников. В селе Березовка в результате удара дрона по автомобилю пострадали три мирных жителя. Среди раненых оказался 15-летний подросток. Его положили в детскую областную клиническую больницу. После операции пациента перевели в реанимацию в тяжелом состоянии. Еще двое пострадавших мирных жителей также находятся в больницах Белгорода в тяжелом состоянии. Повреждения получили частный дом, легковушка и линия электропередачи — села Байцуры и Богун-Городок временно остаются без света.

В Валуйском округе поселок Уразово, села Борки, Двулучное, Сухарево и Шелаево попали под удары пяти БПЛА, четыре из которых подавили. В Шелаеве пострадал легковой автомобиль.

В Волоконовском районе село Тишанка и хутор Старый атакованы тремя беспилотниками, два из которых подавлены. Сегодня ночью в селе Тишанка после сброса взрывного устройства с дрона сгорели частный дом и надворная постройка.

В Грайворонском округе села Безымено, Дроновка, Козинка, Мокрая Орловка и Пороз обстреляли с помощью 20 боеприпасов и шести БПЛА. В селе Козинка сгорела надворная постройка.

В Краснояружском районе по поселкам Задорожный и Прилесье, селам Вязовое, Графовка, Демидовка, Илек-Пеньковка, Колотиловка и Поповка ударили с помощью 115 боеприпасов и 15 беспилотников, восемь из которых сбили. В селе Илек-Пеньковка разрушения получили шесть частных домов.

Над Ракитянским районом система ПВО отразила воздушную атаку — повреждены три частных дома.

Над Чернянским районам система ПВО уничтожила один дрон. Пострадавших и разрушений не обнаружено.

В Шебекинском округе город Шебекино, села Безлюдовка, Вознесеновка, Новая Таволжанка, Ржевка и хутор Балки подверглись атакам 21 БПЛА, 18 из которых подавили. В селе Безлюдовка были повреждены частный дом и три транспортных средства, в селе Вознесеновка — два частных дома.

Алина Морозова