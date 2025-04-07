Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 7 апреля

12:09. В липецкую школу №34 поступил анонимный звонок о минировании. Для проведения проверки на место направлены экстренные службы. Об этом сообщили в облправительстве.

12:07. В воронежском Борисоглебске продолжаются работы, связанные с устранением последствий атаки БПЛА в ночь на 6 апреля. Сегодня оперативные службы планируют завершить обследование жилого дома, в который попали фрагменты боеприпаса. «На период работ жителей прилегающей территории попросят временно покинуть свои дома. Им будет предложено разместиться в ПВР, расположенном во дворце культуры. Они смогут вернуться в свои дома сразу после завершения обследования»,— рассказали в правительстве региона.

11:45. Опасность атаки БПЛА объявлена в Грайворонском округе Белгородской области — МЧС.

11:42. Ракетная опасность объявлена в Курской области — оперштаб.

11:41. За прошедшую неделю при обстрелах Белгородской области пострадали 186 домов и квартир, были восстановлены 124. Об этом сообщили власти приграничных муниципалитетов на совещании в облправительстве.

11:30. Анонимные звонки о минировании в Липецке получили школа № 24 и ТЭЦ-2. На места выехали экстренные службы. Проводится проверка. Об этом сообщили в мэрии облцентра.

11:29. СКР возбудил уголовное дело о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ) из-за убийства польскими наемниками ВСУ мирного жителя села Плехово Курской области. Об этом сообщили в ведомстве. По версии следователей, наемники обстреливали жилой сектор села.

10:57. На прошлой неделе 38 белгородцев получили средства на покупку нового жилья взамен утраченного при обстрелах. Еще 83 человека зарегистрировали соответствующее право собственности, еще 16 в стадии подбора нового жилья. До конца месяца планируется выплатить порядка 60 собственникам 269 млн руб. Об этом сообщила министр строительства региона Оксана Козлитина во время совещания в облправительстве.

10:29. Опасность атаки БПЛА объявлена в Шебекинском и Грайворонском округах Белгородской области — РСЧС.

10:09. Отбой ракетной опасности в Курской области — оперштаб.

10:05. Ракетная опасность объявлена в Курской области — оперштаб.

10:02. Министр соцзащиты Белгородской области Олеся Митякина рассказала на оперативном совещании, что за прошлую неделю 1 705 граждан получили выплаты в 15 тыс., 75 тыс. и 150 тыс. руб. Общая сумма поддержки — 70,2 млн руб. На этой неделе подготовлено более 2,5 тыс. заявок, все из которых подали жители Краснояружского района. Средства по ним планируется выплатить в два этапа на этой неделе.

09:47. За прошедшие сутки ВСУ атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 124 боеприпасов и 69 дронов. Никто не пострадал. Разрушения получили 13 частных домовладений и четыре автомобиля. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

09:11. В Ракитянском районе Белгородской области для школьников ввели очно-дистанционное обучение. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в «утреннем обращении».

08:55. РСЧС: отбой ракетной опасность в Белгородской области.

08:43. Оперштаб Курской области: отбой ракетной опасности в регионе.

08:41. Ракетная опасность объявлена в Краснояружском и Ракитянском районах Белгородской области — РСЧС.

08:40. Ракетная опасность объявлена в Курской области — оперштаб.