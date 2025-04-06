Биткойн упал ниже $79 тыс. впервые с 10 марта

Стоимость биткойна к 23:45 мск снизилась до $78,6 тыс. (–5,24%) в ходе торгов на криптовалютной бирже Binance. В прошлый раз она достигала этой отметки 10 марта.

3 апреля сообщалось о падении биткойна на 3,23% — до $81,93 тыс. Это было минимальное значение с 11 марта.

В январе биткойн, напротив, торговался на максимальных значениях, достигая рекордных $109,5 тыс. Криптовалюта начала снижаться с конца февраля на фоне сообщений о введении пошлин США на ввоз импортных товаров. В марте американский президент Дональд Трамп объявил о создании криптовалютного резерва страны.

Подробности — в материале «Ъ» «Крипторазочарование».