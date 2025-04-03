Биткойн падал ниже $82 тысяч

Стоимость биткойна в ходе торгов на криптовалютной бирже Binance в 16:25 мск опускалась до $81,93 тыс. (–3,23%). Это минимальное значение с 11 марта 2025 года. В 16:40 биткойн замедлил падение. Его стоимость составила $82,42 тыс. (–3,46%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В январе биткойн торговался на максимальных значениях, достигая рекордных $109,5 тыс. Криптовалюта перешла к снижению в феврале, когда президент США Дональд Трамп начал вводить пошлины на товары из других стран.

В начале марта господин Трамп подписал указ о создании криптовалютного резерва Соединенных Штатов. Опрошенные «Ъ» допускают, что это приведет к ужесточению регулирования рынка.

Подробнее — в материале «Ъ» «Крипторазочарование».