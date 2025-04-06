США аннулировали визы гражданам Южного Судана

Государственный департамент США объявил об ограничении на выдачу виз для граждан Южного Судана. Как сообщает пресс-служба ведомства, всем гражданам африканской страны также аннулированы визы.

Причиной этого решения в Госдепе назвали несоблюдение Южным Суданом иммиграционных законов США. «Поскольку переходное правительство Южного Судана не смогло в полной мере соблюдать этот принцип, Государственный департамент США немедленно принимает меры по аннулированию всех виз... и по предотвращению дальнейшей выдачи виз... владельцам паспортов Южного Судана»,— говорится в сообщении департамента.

В ведомстве добавили, что США могут пересмотреть решение, когда Джуба будет готова к сотрудничеству. The New York Times сообщает, что решение об аннулировании виз связано со стремлением администрации президента США Дональда Трампа исполнить его обещания о снижении количества мигрантов в стране. Вашингтон также опасается, что в Южном Судане может вспыхнуть новый гражданский конфликт, что повлечет увеличение числа беженцев.

В середине марта NYT заявила, что американское правительство намерено изменить правила въезда в страну для граждан 43 стран. Тогда сообщалось, что в США будет разрешен въезд только состоятельным предпринимателям из Южного Судана, но не туристам и иммигрантам.

Подробнее — в материале «Ъ» «Трамп-разъединитель».