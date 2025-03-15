NYT: США ограничат въезд для граждан 43 стран, включая Россию и Белоруссию

Власти США намерены изменить правила въезда в страну для граждан 43 стран, включая россиян и белоруссов, сообщает The New York Times со ссылкой на источники. Госдепартамент планирует разделить эти государства на три категории.

По словам источников NYT, гражданам из 11 стран полностью запретят въезд в США. Среди них — Афганистан, Бутан, Венесуэла, Куба, Иран, Ливия, Северная Корея, Сомали, Судан, Сирия и Йемен.

Во вторую категорию входят Россия, Белоруссия, Эритрея, Гаити, Лаос, Мьянма, Пакистан, Сьерра-Леоне, Южный Судан и Туркменистан. Разрешат въезд в США только состоятельным предпринимателям из этих стран, но не туристам и иммигрантам.

К третьей группе относятся те страны, которым власти США позволят за 60 дней устранить некоторые недостатки, например, отказ предоставить данные о въезжающих. После этого их определят в первую или вторую категорию. В промежуточном списке — Ангола, Антигуа и Барбуда, Бенин, Буркина-Фасо, Камбоджа, Камерун, Кабо-Верде, Чад, Республика Конго, Демократическая Республика Конго, Доминика, Экваториальная Гвинея, Гамбия, Либерия, Малави, Мали, Мавритания, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сан-Томе и Принсипи, Вануату и Зимбабве.

О намерении президента США Дональда Трампа ввести «красный» и «оранжевый» списки стран стало известно на прошлой неделе. Теперь опубликован их полный список.

Подробности — в материале «Ъ» «Трамп-разъединитель».