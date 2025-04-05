Америка протестует против политики Дональда Трампа

Десятки тысяч человек вышли в американской столице на митинг протеста против политики президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает корреспондент «РИА Новости» в Вашингтоне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Демонстранты возле монумента Вашингтону в столице США Фото: Ken Cedeno / Reuters Участники акции протеста в Вашингтоне Фото: Carlos Barria / Reuters Участники акции протеста в Вашингтоне Фото: Ken Cedeno / Reuters Демонстрация протеста против политики президента Трампа в Вашингтоне Фото: Tierney L Cross / Reuters Участники акции протеста в Вашингтоне Фото: Carlos Barria / Reuters Следующая фотография 1 / 5 Демонстранты возле монумента Вашингтону в столице США Фото: Ken Cedeno / Reuters Участники акции протеста в Вашингтоне Фото: Carlos Barria / Reuters Участники акции протеста в Вашингтоне Фото: Ken Cedeno / Reuters Демонстрация протеста против политики президента Трампа в Вашингтоне Фото: Tierney L Cross / Reuters Участники акции протеста в Вашингтоне Фото: Carlos Barria / Reuters

Протестующие несут транспаранты с лозунгами «Пока не великая» и «Руки прочь от демократии». Участники демонстрации собрались у монумента Вашингтону. Помимо столицы акции проходят более чем в тысяче американских городов. Протесты направлены также против главы Департамента госэффективности США Илона Маска.

Согласно опросу Чикагского университета (NORC), всего 40% американцев поддерживают экономическую политику нового президента. Это самый низкий показатель поддержки Дональда Трампа с 2017 года. Общий показатель одобрения работы господина Трампа также ниже, чем у 46-го президента США Джо Байдена в начале его срока.

Подробно о недавних экономических мерах администрации США «Ъ» писал в материале «Трамп, который хлопнул».

Андрей Ковалев