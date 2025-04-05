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Коммерсантъ FM
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Америка протестует против политики Дональда Трампа

Десятки тысяч человек вышли в американской столице на митинг протеста против политики президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает корреспондент «РИА Новости» в Вашингтоне.

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Демонстранты возле монумента Вашингтону в столице США

Демонстранты возле монумента Вашингтону в столице США

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Участники акции протеста в Вашингтоне

Участники акции протеста в Вашингтоне

Фото: Carlos Barria / Reuters

Участники акции протеста в Вашингтоне

Участники акции протеста в Вашингтоне

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Демонстрация протеста против политики президента Трампа в Вашингтоне

Демонстрация протеста против политики президента Трампа в Вашингтоне

Фото: Tierney L Cross / Reuters

Участники акции протеста в Вашингтоне

Участники акции протеста в Вашингтоне

Фото: Carlos Barria / Reuters

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Демонстранты возле монумента Вашингтону в столице США

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Участники акции протеста в Вашингтоне

Фото: Carlos Barria / Reuters

Участники акции протеста в Вашингтоне

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Демонстрация протеста против политики президента Трампа в Вашингтоне

Фото: Tierney L Cross / Reuters

Участники акции протеста в Вашингтоне

Фото: Carlos Barria / Reuters

Протестующие несут транспаранты с лозунгами «Пока не великая» и «Руки прочь от демократии». Участники демонстрации собрались у монумента Вашингтону. Помимо столицы акции проходят более чем в тысяче американских городов. Протесты направлены также против главы Департамента госэффективности США Илона Маска.

Согласно опросу Чикагского университета (NORC), всего 40% американцев поддерживают экономическую политику нового президента. Это самый низкий показатель поддержки Дональда Трампа с 2017 года. Общий показатель одобрения работы господина Трампа также ниже, чем у 46-го президента США Джо Байдена в начале его срока.

Подробно о недавних экономических мерах администрации США «Ъ» писал в материале «Трамп, который хлопнул».

Андрей Ковалев

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