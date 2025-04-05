Америка протестует против политики Дональда Трампа
Десятки тысяч человек вышли в американской столице на митинг протеста против политики президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает корреспондент «РИА Новости» в Вашингтоне.
Протестующие несут транспаранты с лозунгами «Пока не великая» и «Руки прочь от демократии». Участники демонстрации собрались у монумента Вашингтону. Помимо столицы акции проходят более чем в тысяче американских городов. Протесты направлены также против главы Департамента госэффективности США Илона Маска.
Согласно опросу Чикагского университета (NORC), всего 40% американцев поддерживают экономическую политику нового президента. Это самый низкий показатель поддержки Дональда Трампа с 2017 года. Общий показатель одобрения работы господина Трампа также ниже, чем у 46-го президента США Джо Байдена в начале его срока.
Подробно о недавних экономических мерах администрации США «Ъ» писал в материале «Трамп, который хлопнул».