NASA отправит на Марс вертолет размером с внедорожник для поиска воды и жизни

NASA разрабатывает новый вертолет под названием Mars Chopper — он размером с внедорожник, весит 40 кг и оснащен шестью роторами с шестью лопастями каждый. Аппарат сможет перевозить до 5 кг научного оборудования и преодолевать до 3 км за марсианский день. В задачи Mars Chopper будет входить исследование труднодоступных районов планеты — недоступных для марсоходов.

Одной из предложенных миссий для Mars Chopper является проект Nighthawk, предполагающий исследование региона Noctis Labyrinthus — сложной сети каньонов и лавовых полей. Ученые считают, что этот район может содержать водяной лед и потенциальные биомаркеры, что делает его перспективным для поиска признаков жизни.

Для выполнения миссии Nighthawk планируется оснастить Mars Chopper тремя научными приборами общей массой 3 кг, включая всенаправленную камеру, спектрометр и нейтронный детектор для оценки содержания воды в верхних слоях грунта. Эти инструменты помогут в поиске потенциальных водных отложений и изучении геологической эволюции региона.

Ранее NASA обнаружило возможные следы древней жизни на Марсе. Также агентство объяснило, что красный цвет Марса указывает на существование в прошлом холодных и влажных условий, потенциально благоприятных для жизни.

Евгений Федуненко