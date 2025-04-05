Макрон: торговая война не отвечает ничьим интересам

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Стороны обсудили 20-процентные пошлины на товары из ЕС, о которых объявил президент США Дональд Трамп.

Французский президент заявил, что торговая война «не отвечает ничьим интересам». По его словам, Франция и Великобритания будут координировать действия в ходе переговоров с господином Трампом. «В эти смутные времена одно можно сказать наверняка: перед лицом великих потрясений в мире мы должны двигаться вперед вместе»,— написал господин Макрон в социальной сети Х.

В ночь со 2 на 3 апреля Дональд Трамп объявил о 20-процентных пошлинах на импорт товаров из Евросоюза. Министры торговли ЕС должны встретиться 7 апреля, чтобы обсудить контрмеры. Bloomberg со ссылкой на источники писало, что Эмманюэль Макрон призвал Евросоюз принять жесткие ответные шаги на американские тарифы.

Подробнее — в материале «Ъ» «Игра тарифов».