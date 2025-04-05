МИД Финляндии, Валтонен: Россия нам не враг

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что на данный момент считает преждевременной нормализацию отношений с Россией. Госпожа Валтонен при этом отметила, что не воспринимает Россию как врага Финляндии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен

Фото: Ted Shaffrey / AP Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен

Фото: Ted Shaffrey / AP

«Очень важно отметить, что мы, Финляндия, не воспринимаем Россию как врага как такового. Россия нам не враг. Мы выступаем против неправомерных действий России и действий, нарушающих международное право»,— сказала министр, выступая на финском телеканале Yle (цитата по «Илталехти»). Она добавила, что Хельсинки будут готовы восстановить отношения с Москвой только после того, как российская сторона «вернется к соблюдению международного права».

1 апреля финский президент Александр Стубб заявил о необходимости подготовить граждан к нормализации отношений с Россией. Он добавил, что восстановление сотрудничества между странами будет зависеть от ситуации на Украине. В ноябре прошлого года Финляндия исключила открытие границ с Россией. На границе финские власти сооружают забор.