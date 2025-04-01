Президент Стубб призвал финнов готовиться к восстановлению отношений с Россией

Президент Финляндии Александр Стубб заявил о необходимости подготовить граждан к нормализации отношений с Россией. Он отметил, что две страны остаются соседями с общей границей в 1350 км, но время восстановления связей будет зависеть от ситуации на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hannah McKay / Pool / Reuters Фото: Hannah McKay / Pool / Reuters

«В Финляндии мы должны морально подготовиться к тому, что в какой-то момент отношения откроются на политическом уровне. На данном этапе мы пока не можем сказать, когда именно. Ничто не отменяет того факта, что Россия была и всегда будет соседом Финляндии»,— сказал господин Стубб на пресс-конференции.

После начала российской военной операции на Украине Финляндия решила вступить в НАТО. Из-за этого шага Москва и Хельсинки фактически свернули двустороннее сотрудничество. Российские власти расценили вступление в альянс соседней страны как угрозу национальной безопасности, разместив войска у границы. Финляндия в ответ закрыла пограничные переходы, обвинив Москву в организации миграционного кризиса и целенаправленной отправке беженцев.

В ноябре 2024 года финский МВД исключило открытие границ с Россией из-за угрозы миграции россиян в страну. Финляндия также строит на границе забор.