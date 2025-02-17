Финляндия достроит забор на границе с Россией раньше срока

Строительство забора длинной в 200 км на границе Финляндии и России продвигается быстрее запланированного графика, заявил начальник финской пограничной службы Маркку Хассинен. По его словам, основная часть работ по возведению заграждения завершится в 2025 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lehtikuva / Jussi Nukari / Reuters Фото: Lehtikuva / Jussi Nukari / Reuters

«Строительство ограждения будет в основном завершено в этом году. Лишь некоторые участки будут доделаны в 2026 году»,— сообщил господин Хассинен (цитата по ТАСС). Ранее ожидалось, что строительство забора на границе завершат к концу следующего года.

200 км — это около 15% всей длины финско-российской границы, составляющей почти 1,3 тыс. км. Власти Финляндии решили укрепить границу после ввода российских войск на Украину. Подготовительные работы начались осенью 2023 года. В марте 2024-го для ускорения строительства правительство выделило €74 млн. В сентябре того же года высоту ограждения увеличили на полметра — до 3,5 м.

Подробнее об отношениях двух стран — в материале «Ъ» «Российская собственность в Финляндии попала под арест».