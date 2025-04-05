Минобороны сообщило об ударе по инфраструктуре военного аэродрома ВСУ
Авиация российских вооруженных сил нанесла поражение инфраструктуре военного аэродрома ВСУ, сообщило Минобороны РФ. По его данным, также был нанесен удар по складам ракетно-артиллерийских боеприпасов, предприятию по сборке беспилотников, скоплениям живой силы и техники ВСУ в 147 районах.
Согласно пресс-релизу министерства, за прошедшие сутки российские средства ПВО сбили 7 управляемых авиационных бомб JDAM, 5 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 208 БПЛА самолетного типа. Минобороны сообщало, что за ночь на 5 апреля над 9 регионами было уничтожено 49 дронов.
30 марта российское военное ведомство отчитывалось о ракетном ударе по подразделениям СБУ и ГУР Украины. 3 апреля Минобороны сообщило, что армия России ударила по украинскому ракетно-космическому предприятию.