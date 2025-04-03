Армия России ударила по украинскому ракетно-космическому предприятию

Российские военные нанесли удар по предприятию ракетно-космической промышленности Украины, сообщили в Минобороны. К поражению целей привлекли оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерию вооруженных сил России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Также подразделения российских войск атаковали цеха производства дронов ВСУ и склады боеприпасов. Поражены объекты в 148 районах, уточнили в ведомстве.

30 марта Минобороны сообщило об ударе российской армии по инфраструктуре военных аэродромов, складов боеприпасов, предприятий по сборке БПЛА, а также по другим пунктам дислокации украинских военнослужащих.