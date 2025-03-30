Минобороны России заявило о ракетном ударе по месту временной дислокации подразделений СБУ и ГУР Украины. По сообщению оборонного ведомства, в результате удара было убито до 170 сотрудников украинских спецслужб и наемников.

Помимо этого, российская армия нанесла удары по инфраструктуре военных аэродромов, складов боеприпасов, предприятий по сборке БПЛА, а также по другим пунктам дислокации украинских военнослужащих. Поражены цели в 140 районах, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Минобороны также сообщило о перехвате двух авиабомб JDAM американского производства и 78 беспилотников ВСУ. Сегодня днем бойцы группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Запорожье в Донецкой Народной Республике. Вчера российские военнослужащие заняли Пантелеймоновку.