К «таганским» возникло 280 вопросов

В Московском городском суде на процессе по делу предполагаемых участников старейшей в столице таганской преступной группировки, которых обвиняют в бандитизме, убийствах, вымогательстве и мошенничестве, присяжные ушли в совещательную комнату. Им предстоит ответить почти на три сотни вопросов о причастности более десятка фигурантов к тем или иным инкриминируемым им преступлениям. Перед этим в прениях адвокаты попросили подзащитных оправдать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер «таганских» Игорь Жирноклеев

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Лидер «таганских» Игорь Жирноклеев

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Опросный лист, с которым участники коллегии присяжных удалились в совещательную комнату для вынесения вердикта, занял более трехсот страниц и содержит 280 вопросов, которые председательствующий Андрей Суворов зачитывал почти два дня. При этом по установленной традиции он выступил перед заседателями с напутственным словом, кратко напомнив о фабуле уголовного дела, доводах гособвинения и защиты.

Перед судом, напомним, предстали предполагаемые лидер группировки Игорь Жирноклеев и ее участники Олег Русанов, Борис Третьяк, Дмитрий Юхневич, Игорь Балашов, Герман Гришин, Генадий (так в паспорте) Лукьянов, Сергей Щербаков, Сергей Щукарев и Марат Янбухтин.

Как ранее сообщал “Ъ”, вместе с ними по уголовному делу проходил и еще один из лидеров банды 67-летний Григорий Рабинович (Гриша Таганский), но он скончался в камере в ночь на 26 июня 2024 года. Прибывшие тогда в СИЗО медики констатировали смерть господина Рабиновича от острой сердечно-сосудистой недостаточности, ранее у него была диагностирована ишемическая болезнь.

Отметим, что процесс, который первый раз начался в мае 2022 года, сильно затянулся из-за того, что по ходу разбирательства по разным причинам распались три коллегии присяжных. Каждый раз суду приходилось отбирать новых заседателей, и только теперь удалось добраться до вердикта.

Подсудимые в зависимости от роли каждого обвиняются в участии в вооруженной банде и организованном преступном сообществе (ОПС), убийствах более двух лиц при отягчающих обстоятельствах, совершенных в составе организованной группы из корыстных побуждений, похищении человека, краже, грабеже и вымогательстве чужого имущества, мошенничестве при получении выплат, а также незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ (ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 210, п. «а», «в», «д», «ж», «з» ч. 2 ст. 105, п. «а» ч. 3 ст. 126, п. «а», «б» ч. 3 ст. 163, п. «а», «б» ч. 3 ст. 161, п. «а» ч. 4 ст. 158, ч. 4 ст. 159.2, ч. 3 ст. 222, ч. 3 ст. 222.1, ч. 3 ст. 223, ч. 3 ст. 223.1 УК РФ).

По версии обвинения, «таганское» ОПС было создано еще в начале 1990-х годов, а на момент разгрома группировки правоохранителями в 2019 году его лидерами являлись Игорь Жирноклеев и Григорий Рабинович.

Вначале банда занималась грабежами и рэкетом, а в качестве места сбора использовала ресторан «Закарпатские узоры» в районе Таганки. Отсюда и пошло название группировки. Вскоре «таганским», считает обвинение, удалось поставить под свой контроль не только ряд рынков и магазинов, но и несколько банков.

Помимо рейдерских захватов следствие считает участников группировки виновными в совершении серии убийств, в том числе и получивших большой резонанс. Первый эпизод был связан с ликвидацией бизнесмена Армена Аванесова, который не отдал Игорю Жирноклееву долг в размере $50 тыс. Следующей жертвой «таганских» стал их же соратник Сергей Скорняков, которым был недоволен лидер группировки. Также, по версии следствия, они ограбили и убили предпринимателя Алексея Покровского, который якобы был должен Григорию Рабиновичу 53 млн руб. В 2006 году группировкой был ликвидирован директор ОАО «Роспищепром» Валерий Журавлев, сопротивлявшийся рейдерскому захвату его предприятия. А в 2009 году был убит юрист ОАО «Универмаг "Москва"» Андрей Бралюк, пытавшийся отстоять в схожих обстоятельствах интересы трудового коллектива. Самым громким преступлением, инкриминированным «таганским», стало убийство весной 2017 года адвоката Натальи Вавилиной. Ее, по версии обвинения, заказал бывший клиент женщины, для которого она не смогла отсудить заложенное в банке имущество.

Наконец, по данным правоохранителей, «таганские» имели отношение и к убийству «патриарха» криминального мира Аслана Усояна (Дед Хасан): по заказу грузинских воров в законе бандиты следили за ним незадолго до того, как «законника» застрелили в 2013 году.

Несмотря на столь внушительный объем обвинения, в прениях защита просила присяжных об оправдательном вердикте. Мотивируя свою позицию, адвокаты, в частности, утверждали, что многие свидетели, дававшие показания в пользу версии обвинения, в действительности таковыми не являлись. Как пояснил адвокат подсудимого Жирноклеева Марк Каверзин, «они говорили, что сами не видели, но слышали, как другие рассказывали». «Важно, что проверить такие показания зачастую не представлялось возможным, поскольку те люди, на которых ссылались эти свидетели, уже умерли»,— добавил защитник. К тому же, считают адвокаты, некоторые свидетели готовы были оговорить подсудимых, чтобы самим не стать обвиняемыми. «Дело в том, что некоторые из них сами помогали перевозить трупы, копали для них могилы либо уничтожали улики,— рассказал “Ъ” господин Каверзин.— Поэтому защита, обращаясь к присяжным, отмечала, что доверять показаниям подобных свидетелей не стоит».

Адвокаты также указывали, что сами обстоятельства некоторых из приписываемых подсудимым убийств не вяжутся с версией следствия. В частности, указал адвокат Каверзин, это касается убийства юриста ОАО «Универмаг "Москва"» Андрея Бралюка. «Он был убит после того, как проиграл арбитражное дело юристам предполагаемого ОПС,— пояснил господин Каверзин.— И накануне преступления судебное решение было признано законным и обоснованным более высокой инстанцией. Поэтому мы утверждали, что убивать юриста членам предполагаемого ОПС было абсолютно незачем».

Алексей Соковнин