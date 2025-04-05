Поделом бизнесу наука

Цель по вхождению РФ к 2030 году в число десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок достижима только при обеспечении устойчивого роста финансирования научно-технологической сферы, показал прогноз, подготовленный авторами из Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. В «умеренно оптимистичном» сценарии Россия сможет подняться с нынешнего девятого до шестого места, сохранение же нынешних трендов вытолкнет ее из топ-10.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В работе Михаила Гершмана, Юрия Дранева, Андрея Клыпина и Елены Очировой из Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, а также Алексея Семина из аппарата правительства — она опубликована в свежем номере «Проблем прогнозирования» — приводятся два сценария прогноза места России в мировом рейтинге по объему научных исследований и разработок к 2030 году. Они привязаны к вариантам прогноза социально-экономического развития Минэкономики. Напомним, что вхождения страны в топ-10 рейтинга требует майский указ президента о наццелях.

Общее место в списке определяется как сумма пяти составляющих — это численность исследователей, доля научных статей в индексируемых в международных базах данных изданиях, доля патентов, объем внутренних затрат на исследования и разработки (ВЗИР), а также число вузов в глобальных рейтингах университетов. По состоянию на 2024 год, по оценке ИСИЭЗ, РФ заняла девятое место по объему научных исследований и разработок. Эта позиция складывается из 6-го места по количеству исследователей, 9-го — по объему ВЗИР и числу вузов в международных рейтингах, 12-го — по доле статей в изданиях, индексируемых МБД, и 13-го места по доле выданных патентов. При этом такая интегральная методика расчета применялась только в отношении России для выяснения выполнения наццели — в мире общий рейтинг стран никто не рассчитывает, пояснили “Ъ” в ИСИЭЗ, для сопоставления уровней научного развития применяется лишь сравнение по компонентам.

Гипотезой консервативного сценария являются негативная макроэкономическая ситуация в РФ и сильное влияние санкций.

В этих обстоятельствах общие затраты на науку и технологии заметно снизятся, в первую очередь из-за отказа бизнеса от финансирования исследований и разработок. Предприниматели сконцентрируются на решении краткосрочных задач вместо долгосрочного планирования, поясняют исследователи. За падением внутренних затрат, соответственно, последует постепенный отток ученых в другие сектора экономики, что и выдавит РФ из топ-10 стран на 12-е место.

Умеренно оптимистичный (базовый) сценарий предполагает сохранение в стране умеренного экономического роста и уровня санкционного давления, что будет, напротив, способствовать устойчивому росту финансирования науки и государством, и компаниями, при этом бизнесу отводится роль ключевого драйвера увеличения затрат на науку — в общем объеме внутренних затрат его доля должна увеличиться примерно до половины к 2030 году. При таком сценарии РФ по интегральному показателю может занять шестое место к 2030 году. Пока, впрочем, по данным ИСИЭЗ на 2023 год, доля частных средств во ВЗИР составляет чуть менее трети — 30,6% (см. “Ъ” от 18 сентября 2024 года).

Впрочем, сценарий роста не будет возможен без дополнительных мер поддержки науки, отмечают авторы прогноза. Чтобы увеличить внебюджетное финансирование науки, по их мнению, необходимо наращивать инвестиции в научно-техническую сферу даже в условиях жестких бюджетных ограничений, создавать стимулы для повышения результативности научных исследований и разработок, расширять действующие налоговые льготы для бизнеса.

Венера Петрова