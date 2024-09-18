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Коммерсантъ FM
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Доля бизнеса в расходах на науку превысила 30%

Мониторинг инвестиций

Несмотря на рост финансирования, свидетельствующий о поддержке науки как со стороны государства, так и бизнеса, Россия по-прежнему тратит на исследования и разработки порядка 1% ВВП и занимает лишь 43-е место по этому показателю, подсчитали в Институте статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ по данным Росстата, ОЭСР, Евростата, ЮНЕСКО и национальных статистических служб. В условном рейтинге трат на науку лидируют Израиль (6% ВВП), Южная Корея (5,2%), Тайвань (4%), США (3,6%), Швеция, Бельгия и Япония (по 3,4%).

Тем не менее, отмечают в ИСИЭЗ, наращивание расходов в 2023 году позволило РФ подняться на девятое место по размеру затрат на науку в абсолютном выражении — $62 млрд по паритету покупательной способности. В таком измерении пятерку лидеров составляют США ($923 млрд), Китай ($812 млрд), Япония ($201 млрд), Германия ($175 млрд) и Южная Корея ($139 млрд).

Объем внутренних затрат на исследования и разработки (ИР) в 2023 году составил в РФ 1,6 трлн руб., увеличившись за год на 214 млрд руб. в действующих ценах. В пересчете в постоянные цены 2015 года прирост составил 7,4%, притом что российский ВВП в 2023 году вырос вдвое меньше — на 3,6%.

Как следует из данных ИСИЭЗ, в 2023 году возросли внутренние текущие затраты на исследования и разработки по всем видам работ: объем прикладных исследований в постоянных ценах увеличился на 6,9%, фундаментальных — на 1,3%, разработок — на 5,9%.

Затраты на ИР из средств государства в 2023 году выросли до 1,099 трлн руб. в действующих ценах (плюс 6,3% в постоянных ценах). Вклад бизнеса также увеличился — до 505 млрд руб. (плюс 13,7% в постоянных ценах). В ИСИЭЗ отмечают рост значимости госкорпораций как инвесторов в науку: объем их внутренних затрат на ИР увеличился за год до 95 млрд руб. (на 42% в постоянных ценах 2015 года).

При таком относительно равномерном увеличении структура затрат на науку по источникам финансирования осталась практически прежней. Ровно две трети внутренних затрат на ИР (66,6%) — это средства государства. На долю бизнеса в 2023 году пришлось чуть менее трети таких расходов (30,6%, годом ранее — 28,9%). Еще 1,1% — это средства из иностранных источников, 1,6% трат обозначены как «прочие средства».

Вадим Вислогузов

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