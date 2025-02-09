Твердая тройка

Оценка делового климата в сфере науки и технологий с 2022 года практически не изменилась: соответствующий индекс составляет 3,27 балла из 5 возможных, следует из результатов опроса, проведенного Институтом статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ. Руководители организаций науки ожидают, что нынешнее состояние «чуть выше среднего» в ближайшие три года несколько улучшится. Традиционно низко (несмотря на рост бюджетных вливаний в науку) оценена учеными достаточность финансирования, особенно со стороны госкомпаний и частного бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сотрудник лаборатории Спектроскопии РАН во время работы

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Сотрудник лаборатории Спектроскопии РАН во время работы

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Согласно результатам исследования ИСИЭЗ (участие в нем приняли представители 719 научных организаций и университетов РФ), деловой климат в российской науке стабилен и остается на уровне 2022 года. Соответствующий индекс настроений ученых составил 3,27 балла из 5 возможных (в 2022 году было 3,3 балла). Поясним, впервые исследование «Делаем науку в России» было проведено в 2017 году, его второй раунд состоялся в 2022-м, третий — в октябре—ноябре 2024 года.

Деловой климат в науке оценивался по 87 факторам, сгруппированным в восемь направлений: «Кадровый потенциал», «Финансирование», «Материально-техническая база», «Информационная инфраструктура», «Научная кооперация», «Научные результаты и их коммерциализация», «Взаимодействие с обществом» (научно-популярные мероприятия, демонстрация научных достижений в СМИ), «Институциональные условия».

Самые высокие оценки у направлений «Взаимодействие науки и общества» (3,79) и «Состояние материально-технической базы» (3,5), самые низкие — у «Финансирования» (2,76) и «Информационной инфраструктуры» (3,14).

При этом по всем аспектам делового климата руководители науки ожидают позитивных сдвигов в период до 2027 года. Ожидаемый общий балл в трехлетней перспективе — 3,61. Наибольший потенциал отмечен по части развития кооперационных процессов с бизнесом, информационной инфраструктуры и результативности науки.

Отметим, что оценка состояния финансирования респондентами традиционно является самой низкой (в 2017 году — 2,68 балла, в 2022 году — 2,64 балла). Вместе с тем, как пояснила на презентации исследования директор Центра статистики и мониторинга науки и инноваций ИСИЭЗ Екатерина Стрельцова, было бы неправильно говорить, что ситуация с ним действительно плоха. «Финансирование формируется из разных источников, и мы видим, что по ним сложилась разная ситуация»,— отметила она. Так, довольно позитивно организации науки оценивают обеспеченность собственными средствами для поддержки инициативных исследований (3,47 балла). В отношении бюджетного финансирования оценки более сдержанные (в районе 3 баллов), но отмечено улучшение по сравнению с 2022 годом. «Скептически организации всех типов оценили обеспеченность финансированием за счет госкомпаний и особенно за счет бизнеса»,— подчеркнула Екатерина Стрельцова.

Наиболее низкие оценки (менее 2 баллов) получили зарубежные источники финансирования: иностранные организации и гранты. Они, впрочем, никогда не были особо значимыми для развития российской науки в целом, заметила эксперт.

Отметим, что санкции негативно сказались не только на иностранном финансировании, но и на возможности коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности за рубежом: она оценена всего в 1,97 балла. Невысокие баллы получила и возможность привлекать к работе ведущих иностранных ученых (2,15), импортировать научное оборудование и материалы (2,48). Отмечена также нехватка современного программного обеспечения (2,72) и систем искусственного интеллекта российской разработки (2,60).

Делая выводы из исследования, в ИСИЭЗ отмечают, что если сохраняющиеся проблемы в науке преимущественно обусловлены санкциями, то позитивные тренды — действиями государства, а также ростом спроса на научные результаты со стороны бизнеса и общества. Но коммерциализация разработок по-прежнему остается слабым местом российской науки, подчеркивают эксперты.

Венера Петрова