Камбоджа снизила пошлины на товары из США

Власти Камбоджи объявили о снижении пошлин на некоторые категории товаров из США с 35% до 5%. Об этом сообщает CNN со ссылкой на министра торговли страны Чама Нимула. 2 апреля США ввели тарифы в 49% в отношении Камбоджи.

Решение затронет 19 категорий продукции из США, в том числе мотоциклы, автомобили и некоторые сельскохозяйственные товары. В послании господина Нимула торговому представителю США Джеймисону Гриру говорится, что Камбоджа стремится содействовать импорту американских товаров. Теперь Камбоджа запрашивает у США начало переговоров по отсрочке введения пошлин американским президентом Дональдом Трампом.

Среди 185 стран, в отношении которых США ввели пошлины, оказались Китай, ЕС и другие крупные экономики мира. 4 апреля власти КНР ответили симметрично, объявив о 34-процентных пошлинах на товары из США. На фоне этих новостей американские фондовые индексы продолжили двухдневное падение: Dow Jones сегодня открылся со снижением в 2,2%, S&P 500 — в 2,5%, NASDAQ — в 2,6%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Игра тарифов».

Елизавета Шмакова