Рынки продолжили масштабное падение на новостях об ответе Китая на пошлины США

Американские фондовые индексы проседают на новостях об объявленных Китаем 34-процентных пошлинах на товары из США. Индекс Dow Jones открылся с 2,2-процентным снижением, S&P 500 упал на 2,5%, NASDAQ — на 2,6%. Как сообщает Reuters, акции Tesla и Apple теряют по 6%, дешевеют акции Alphabet, Microsoft, Nvidia и других крупных технологических компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brendan McDermid / Reuters Фото: Brendan McDermid / Reuters

Акции крупнейшего по объему активов американского банка JPMorgan Chase упали на 7,3%, примерно на том же уровне падение у акций Goldman Sachs и Morgan Stanley. Падают акции и нефтяных компаний: Exxon — на 4,8%, Chevron — на 4%. Акции крупнейшей нефтеперерабатывающей компании в США Marathon Petroleum теряют 4,6%.

Ответ Китая на американские пошлины вызвал обеспокоенность инвесторов, что страны скорее будут принимать зеркальные меры, а не договариваться с США и это приведет к полномасштабной торговой войне. Накануне совокупная рыночная капитализация компаний в мире уже упала на $3,1 трлн на новостях о новых импортных пошлинах США в отношении других стран. Основные индексы вчера уже потеряли 5–6%.

Алена Миклашевская