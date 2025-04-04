Лекарство от иностранного контроля

Бизнес второго в России по объему розничных продаж лекарств «Нижфарма» (до ноября 2023 года принадлежал немецкой Stada), производителя востребованных лекарств, среди которых, в частности, «Аквалор», «Снуп», «Кардиомагнил», передан во временное управление мало известному на рынке ООО «Фармирус». Владелицей последнего является Анна Залогина, работавшая в структурах «Р-Фарма», другого крупного фармпроизводителя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Президент РФ Владимир Путин 4 апреля подписал указ о передаче ООО «Фармирус» во временное управление 100% акций АО «Нижфарм», находящихся на балансе люксембургской Nidda Lynx. Это один из крупнейших в России производителей лекарств, он выпускает на двух своих заводах в Нижнем Новгороде и Обнинске (Калужской области), в частности, средства для промывания носа «Аквалор», спрей от насморка «Снуп», препарат против тромбозов «Кардиомагнил».

По данным самой компании, ее продуктовый портфель включает более 120 препаратов.

Согласно данным аналитической компании DSM Group, в 2024 году совокупный объем розничных продаж «Нижфарма» составил 59,8 млрд руб. Это позволило компании занять вторую строчку в топ-20 производителей лекарств в РФ для розничного рынка, уступив немецкой Bayer.

Последняя отчетность «Нижфарма» датирована 2020 годом. Тогда выручка фармпроизводителя была на уровне 39 млрд руб., чистый убыток — 2,9 млрд руб.

Новый временный управляющий бизнесом «Нижфарма» не особо известен на фармрынке. Согласно СПАРК, «Фармирус» создана в 2020 году Анной Залогиной для продажи лекарственных средств. По итогам 2024 года выручка компании составила 1,1 млрд руб., чистая прибыль — 18 млн руб. Из открытых источников известно, что госпожа Залогина — супруга Ивана Залогина, возглавлявшего в разное время департаменты здравоохранения Белгородской и Орловской областей. Из этих же источников следует, что она долгое время работала в структурах «Р-Фарма», одного из крупнейших поставщиков в рамках госзаказа. Эта компания создана Алексеем Репиком, возглавляющим сейчас общественную организацию «Деловая Россия».

В «Фармирусе» на вопросы “Ъ” оперативно не ответили. С Nidda Lynx связаться не удалось.

По данным СПАРК, Nidda Lynx через цепочку юрлиц принадлежит Nidda Topko, которая, в свою очередь, косвенно владеет Nidda Healthcare GmbH. Последняя компания управляет 50% Stada Arzneimittel AG. В Stada заявили “Ъ”, что больше не владеют «Нижфармом», поэтому не могут комментировать процесс.

В «Нижфарме» сообщили “Ъ”, что не получали официальных уведомлений о передаче акций компании «Фармирусу». Фармпроизводитель ожидает официальных разъяснений и продолжает работать.

До ноября 2023 года «Нижфарм» был дочерней структурой немецкой Stada. Как сообщала “Ъ” в июне 2024 года гендиректор «Нижфарма» Оксана Позднякова, Stada выделила российский бизнес из своей группы «с целью придать ему больше самостоятельности».

Управляющий партнер юрфирмы «Сапожников и партнеры» Алексей Сапожников не исключает, что одна из причин передачи «Нижфарма» под внешнее управление может быть связана с запутанной цепочкой владения Nidda Lynx. Такое положение сохранится, пока не будет выяснен конечный бенефициар люксембургской компании, не исключает эксперт. Он приводит данные Nordstat (европейской базы данных юрлиц), согласно которым Nidda Lynx создана в 2023 году, а лица, осуществляющие управление этой структурой, занимаются этим же в других компаниях.

Временное управление также вводится в отношении активов, имеющих первостепенное значение, в том числе и для стабильной работы критически важных производств, констатирует управляющий партнер юрфирмы «Каменская и партнеры» Татьяна Каменская. В то же время после начала российско-украинского военного конфликта фарминдустрия в РФ, в отличие от других отраслей, не попала под западные санкции. Почти все зарубежные компании, за исключением американских Eli Lilly и Bristol-Myers Squibb, остались на российском рынке (см. “Ъ” от 28 марта 2023 года).

Случай с компанией «Нижфарм» оказался неожиданным и для опрошенных “Ъ” экспертов рынка. «Казалось, что Stada и "Нижфарм" совершенно спокойно реорганизовали свой бизнес в России в условиях санкционных ограничений»,— отмечает директор по развитию RNC Pharna Николай Беспалов. Но судя по тому, что введено временное управление, риск, связанный с присутствием иностранного контроля над значимой для российской экономики компанией, оставался, заключает юрист Наталия Поправко.

Виктория Колганова