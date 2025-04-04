Какие иностранные активы переходили российской стороне

После начала российско-украинского военного конфликта в феврале 2022 года ряд российских активов иностранных бенефициаров стал переходить под государственное или внешнее управление. В июле 2023 года пивоваренная компания «Балтика», принадлежащая датской Carlsberg Group, была передана в управление Росимуществу указом президента РФ Владимира Путина. Месяцем ранее группа объявила, что нашла покупателя на свой российский бизнес. В декабре 2024 года указом президента «Балтику» вывели из госуправления, а на следующий день Carlsberg официально сообщила, что договорилась о продаже «Балтики» структуре, «принадлежащей в равной степени двум давним сотрудникам компании». Сейчас активы находятся в собственности АО «ВГ Инвест», чьи конечные бенефициары не раскрываются.

Летом 2023 года под госуправление также был передан и бизнес французских «Данон Россия» и «Данон трейд». После этого компанию возглавил заместитель председателя правительства Чечни и министр сельского хозяйства республики Якуб Закриев. В марте 2024 года компания была выведена из-под госуправления, а в мае того же года Danone сообщила, что продает свой российский бизнес «Вамин Р» из Татарстана.

Чуть ранее, в апреле 2023 года, аналогичным указом Владимира Путина в управление Росимущества были переданы доли в энергетических компаниях «Юнипро» и «Фортум», принадлежащие немецкой Uniper и шведской Fortum соответственно. В октябре прошлого года президент также передал «Главпродукт» (производитель тушенки и консервов) во временное госуправление. Компания через структуру принадлежит американской Universal Beverage Company. В марте 2025 года Владимир Путин отменил передачу российских активов итальянского производителя бытовой техники Ariston, 100% долей которой указом президента весной прошлого года перешли «Газпрому».

Владимир Комаров