Eli Lilly еле видно

Eli Lilly стала вторым после Bristol-Myers Squibb (BMS) американским фармпроизводителем, решившим окончательно покинуть Россию. Компания может передать свой бизнес в стране в управление швейцарской Swixx Biopharma — так поступила почти год назад и BMS. Хотя доля Eli Lilly на рынке РФ не достигает и 1%, но перед геополитическим кризисом производитель смог почти в полтора раза нарастить выручку — до 14 млрд руб. По словам источников “Ъ”, передача бизнеса в управление позволит компании сохранить хотя бы эту долю на рынке, куда можно будет вернуться после возможной нормализации ситуации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Darron Cummings / AP Фото: Darron Cummings / AP

Eli Lilly решила уйти с российского рынка и передать свой местный бизнес своему партнеру в Центральной и Восточной Европе — зарегистрированному в Швейцарии дистрибутору Swixx Biopharma. Об этом “Ъ” рассказали два бывших сотрудника подразделения Eli Lilly в РФ. По их словам, подготовка к этому процессу началась в конце февраля со смены топ-менеджмента в представительстве компании. Тогда, по данным ЕГРЮЛ, гендиректора ООО «Лилли Фарма» — российской структуры Eli Lilly — Ирину Запорожец сменила на этой должности Екатерина Ибрагимова. Часть персонала «Лилли Фармы» вместе с топ-менеджером перейдут в новую структуру, которую Swixx Biopharma намерена создать для дистрибуции препаратов Eli Lilly в России, добавляют собеседники “Ъ”.

В российских офисах Eli Lilly и Swixx Biopharma не смогли оперативно ответить на запрос “Ъ”. В понедельник вечером о возможном уходе из РФ Eli Lilly сообщил и отраслевой Telegram-канал «Право на здоровье» со ссылкой на свои источники на фармрынке.

Год назад из-за российско-украинского военного конфликта Eli Lilly заявила о приостановке экспорта препаратов в РФ и инвестиций в клинические испытания, хотя западные санкции не коснулись этого сегмента. Тогда компания прекратила поставки только «Салиса» от эректильной дисфункции, так как средство не входит в перечень жизненно важных и имеет в РФ 11 аналогов (см. “Ъ” от 22 марта 2022 года). При этом ряд препаратов, включая инсулин «Хумалог», противодиабетический препарат «Трулисити» и онкопрепараты «Зенлистик», «Цирамза», «Алимта» и «Гемзар», производитель обещал поставлять и дальше. Вероятно, дистрибуцией этих препаратов и займется Swixx Biopharma после получения в управление российского бизнеса Eli Lilly, не исключают собеседники “Ъ”. В этом случае Swixx Biopharma может рассчитывать на процент от продаж и отчисления от маркетинговой активности, считает гендиректор DSM Group Сергей Шуляк.

По данным IQVIA, в 2022 году доля Eli Lilly на российском рынке составила 0,52%, или 11,6 млрд руб. Самый лучший показатель у компании был в 2021 году, по итогам которого, по данным «СПАРК-Интерфакс», выручка «Лилли Фармы» достигла почти 14 млрд руб., что почти в полтора раза больше год к году, чистая прибыль составила 525 млн руб. при убытке в 163 млн руб. в 2020 году.

По словам одного из источников “Ъ”, передача Eli Lilly Swixx Biopharma — это попытка сохранить большую часть выручки в коммерческом сегменте, на который приходится заметная доля продаж фармкомпании в РФ. Также это возможность вернуться на рынок при изменении внешнеполитических условий, добавляет он.

В рамках госзакупок Eli Lilly поставляет инсулин «Лизипро». Но в 2022 году объем госконтрактов компании по этому препарату составил 614,8 млн руб., что на 31% меньше год к году и на 43% по сравнению с 2020 годом, говорит руководитель отдела стратегического развития Headway Company Людмила Баландина. В то время как у второго основного поставщика этого вида инсулина — российского «Герофарма» — объем госзаказа в 2022 году достиг 1,01 млрд руб., что на 3,8% больше год к году и на 11% больше, чем в 2020 году.

Некоторые виды инсулина от Eli Lilly могут быть заменены российскими аналогами, считает директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. Но он не исключает риск временных перебоев поставок в процессе передачи Eli Lilly своего бизнеса Swixx Biopharma.

Eli Lilly стала второй западной фармкомпанией, решившей уйти из России, передав свой бизнес структуре Swixx Biopharma. Почти год назад так поступила американская BMS (см. “Ъ” от 19 мая 2022 года). Господин Шуляк связывает такое решение с давлением на зарубежных фармпроизводителей, которые сегодня ограничены в возможностях инвестировать в маркетинг и продвижение своих препаратов в РФ. При этом, объясняет эксперт, у дистрибуторов лекарств таких сложностей нет.

Халиль Аминов, Алина Савицкая